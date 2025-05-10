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Ультиматум Путіну. Реакція Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ультиматум Путіну. Реакція Росії
Vосква обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню
фото з відкритих джерел

Речник Путіна заявив, що Москва має «свою позицію»

Речник глави РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню. Як інформує «Главком», про це він сказав CNN.

За словами Пєскова, Москва має «свою позицію».

«Ми відкриті до діалогу, ми відкриті до спроб досягти врегулювання в Україні. Ми цінуємо зусилля посередництва. Водночас намагатися тиснути на нас – марно», – заявив речник Кремля.

Лише нещодавно Пєсков заявив, що перед встановленням 30-денного перемир’я Захід має припинити постачання зброї до України. На тлі погроз Заходу посилити санкції він також оголосив, що Москва цього не боїться.

Нагадаємо, до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Після зустрічі в межах «коаліції охочих», вони зателефонували Трампу, а потім публічно оголосили, що з 12 травня Україна та партнери готові до 30-денного припинення вогню без жодних умов.

За словами Макрона, США візьмуть на себе керівну роль у моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні. Якщо Москва не піде на цей крок, США та Європа посилять санкції.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. 

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Теги: Україна Москва переговори Дмитро Пєсков

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