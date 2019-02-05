Міносвіти замінює шкільні атестати на свідоцтва



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Атестат про повну загальну середню освіту

Загалом внесено зміни в 13 зразків документів про середню освіту

З 1 січня вступив у дію наказ Міністерства освіти, який вносить зміни до зразків документів про середню освіту.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на відповідний документ Міністерства освіти та науки.

Загалом внесено зміни в 13 зразків документів про середню освіту, похвальні грамоти, додатки до свідоцтв про здобуття середньої освіти тощо.

Зокрема, технічним описом документів про освіту передбачено замінити в зразках документів слова «атестат про повну загальну середню освіту» на «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти».

Також у випадках, зазначених законодавством, виготовляється документ про освіту із використанням шрифту Брайля.

Нагадаємо, з 5 лютого розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме вона до 25 березня.