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    Наука та освіта

    Міносвіти замінює шкільні атестати на свідоцтва

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    <p>Атестат про повну загальну середню освіту</p> - Міносвіти замінює шкільні атестати на свідоцтва

    Атестат про повну загальну середню освіту

    Загалом внесено зміни в 13 зразків документів про середню освіту

    З 1 січня вступив у дію наказ Міністерства освіти, який вносить зміни до зразків документів про середню освіту.

    Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на відповідний документ Міністерства освіти та науки.

    Загалом внесено зміни в 13 зразків документів про середню освіту, похвальні грамоти, додатки до свідоцтв про здобуття середньої освіти тощо.

    Зокрема, технічним описом документів про освіту передбачено замінити в зразках документів слова «атестат про повну загальну середню освіту» на «свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти».

    Також у випадках, зазначених законодавством, виготовляється документ про освіту із використанням шрифту Брайля.

    Нагадаємо, з 5 лютого розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме вона до 25 березня. 

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