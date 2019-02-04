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    Наука та освіта

    Відзавтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО

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    Абітурієнти зможуть скласти ЗНО з 11 предметів - Відзавтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО
    Абітурієнти зможуть скласти ЗНО з 11 предметів

    Цього року зовнішнє незалежне оцінювання пройдуть близько 332 тисяч осіб

    З 5 лютого розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме вона до 25 березня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    Як зазначається, загалом, за даним УЦОЯО, у 2019 році очікується, що зовнішнє незалежне тестування пройдуть близько 332 тисяч осіб, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: випускники шкіл, учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.

    Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

    Раніше завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Всього в пробному незалежному тестуванні візьме участь 167 803 особи.

    Як повідомлялося, основна сесія ЗНО в 2019 році пройде з 21 травня по 13 червня. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.

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