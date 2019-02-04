Відзавтра розпочинається реєстрація на основну сесію ЗНО



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Абітурієнти зможуть скласти ЗНО з 11 предметів

Цього року зовнішнє незалежне оцінювання пройдуть близько 332 тисяч осіб

З 5 лютого розпочнеться реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання і триватиме вона до 25 березня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Як зазначається, загалом, за даним УЦОЯО, у 2019 році очікується, що зовнішнє незалежне тестування пройдуть близько 332 тисяч осіб, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти: випускники шкіл, учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти. У тестуваннях зможуть також взяти участь випускники закладів загальної та вищої освіти минулих років.

Абітурієнти матимуть можливість скласти тестування щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 11 навчальних предметів.

Раніше завершилася реєстрація на пробне ЗНО. Всього в пробному незалежному тестуванні візьме участь 167 803 особи.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО в 2019 році пройде з 21 травня по 13 червня. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.