NASA вважає, що на Марсі можливе життя

Зразки порід з Марсу можуть мати вулканічне походження

Марсохід NASA Perseverance успішно зібрав першу пару зразків гірських порід – Montdenier і Montagnac. Вчені вже отримують нове уявлення про регіон і приходять до висновку, що життя на Марсі можливе. Про це повідомляє сайт NASA.

«Схоже, що наші перші камені відкривають потенційно придатне для життя стійке середовище», – сказав науковий співробітник місії Кен Фарлі з Каліфорнійського технологічного інституту.

Регіон, звідки взяті породи, був відзначений вулканічною активністю й періодами стійкою води.

«Це велика справа, що вода була там довгий час», – додав Фарлі.

Порода, з якої були отримані перші зразки місії, має базальтовий склад і може бути продуктом лавових потоків.

Присутність кристалічних мінералів у вулканічних породах особливо корисно при радіометричному датуванні.

Вулканічне походження породи може допомогти вченим точно визначити дату її утворення.

Кожен зразок може служити частиною більшої хронологічній головоломки: розташуйте їх у правильному порядку, і вийде хронологія найважливіших подій в історії кратера, стверджують у лабораторії NASA.

Деякі з цих подій включають утворення кратера Джезеро, появу і зникнення озера Джезеро і зміни клімату планети в древньому минулому.

Більш того, у цих породах були виявлені солі. Ці солі могли утворитися, коли протікали грунтові води і змінювали в породі вихідні мінерали, або, що більш імовірно, коли випаровувалася рідка вода.

Сольові мінерали добре відомі на Землі своєю здатністю зберігати ознаки прадавнього життя.

Наукова група Perseverance вже знала, що колись кратер довгий час заповнювало озеро.

«Ці зразки мають велику цінність для майбутнього лабораторного аналізу на Землі. Вони зможуть відповісти на питання про стабільність рідкої води на Марсі», – сказав науковий співробітник Місії Мітч Шульте зі штаб-квартири NASA.

Як відомо, космічне агентство NASA презентувало анімацію майбутнього польоту на найдорожчий астероїд з усіх поки виявлених – Psyche 16. Вартість дорогоцінних металів на цьому астероїді оцінюють у $700 квінтильйонів.

Нагадаємо, Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу.

Читайте також: