Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького

Винницький заявив, що майже все майно Одеської юракадемії незаконно переведене у приватну власність

Національний університет «Одеська юридична академія» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом проти Міністерства освіти і науки України. Юракадемія вимагає «захисту своєї ділової репутації та компенсації моральної шкоди» на суму млн грн. Про це йдеться в ухвалі суду, передає «Главком».

Зазначається, що позов подали через заяву заступника міністра освіти Михайла Винницького, які, на думку позивача, завдали репутаційної шкоди університету.

Зокрема, мова йде про виступ Винницького 10 квітня під час засідання Ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування. Під час свого виступу заступник міністра заявив, що майже все майно Одеської юракадемії незаконно переведене у приватну власність. Також пролунала заява, що більшість освітніх програм в університеті не мають акредитації, а отже, студенти можуть залишитися без дипломів.

Університет наполягає, що ці твердження є неправдивими та дискредитують навчальний заклад. У позовній заяві міститься вимога зобов’язати МОН публічно спростувати сказане – тим самим способом, яким інформація була поширена.

12 травня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі. До розгляду долучено і самого Михайла Винницького як третю особу.

Нагадаємо, президентом Національного університету «Одеська юридична академія» є екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

У 2022 році повідомлялось, що одеський виш не платить зарплати викладачам і виганяє студентів із гуртожитку.

13 лютого 2025 року Кабінет міністрів приєднав Національний університет «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.