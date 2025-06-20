Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
Головний корпус Одеської юридичної академії
фото з відкритих джерел

Винницький заявив, що майже все майно Одеської юракадемії незаконно переведене у приватну власність

Національний університет «Одеська юридична академія» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом проти Міністерства освіти і науки України. Юракадемія вимагає «захисту своєї ділової репутації та компенсації моральної шкоди» на суму млн грн. Про це йдеться в ухвалі суду, передає «Главком».

Зазначається, що позов подали через заяву заступника міністра освіти Михайла Винницького, які, на думку позивача, завдали репутаційної шкоди університету.

Зокрема, мова йде про виступ Винницького 10 квітня під час засідання Ради з питань співпраці з органами студентського самоврядування. Під час свого виступу заступник міністра заявив, що майже все майно Одеської юракадемії незаконно переведене у приватну власність. Також пролунала заява, що більшість освітніх програм в університеті не мають акредитації, а отже, студенти можуть залишитися без дипломів.

Університет наполягає, що ці твердження є неправдивими та дискредитують навчальний заклад. У позовній заяві міститься вимога зобов’язати МОН публічно спростувати сказане – тим самим способом, яким інформація була поширена.

12 травня Господарський суд Києва відкрив провадження у справі. До розгляду долучено і самого Михайла Винницького як третю особу.

Нагадаємо, президентом Національного університету «Одеська юридична академія» є екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

У 2022 році повідомлялось, що одеський виш не платить зарплати викладачам і виганяє студентів із гуртожитку.

13 лютого 2025 року Кабінет міністрів приєднав Національний університет «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. 

Читайте також:

Теги: Сергій Ківалов університет Одеса Міністерство освіти і науки ВНЗ суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеський виш не платить зарплати викладачам і виганяє студентів із гуртожитку
Одеський виш не платить зарплати викладачам і виганяє студентів із гуртожитку
15 червня, 2022, 15:15
Ексрегіонал відправився у відпустку за два дні до повномасштабного вторгнення РФ
Ексрегіонал Ківалов позував біля військових: обурена нардепка йде до СБУ
9 жовтня, 2023, 21:31
Ківалов у 2009 році отримав від Путіна орден Дружби, а у 2013 році медаль Пушкіна за обіцянку зробити російську мову другою державною в Україні
Найбагатшим пенсіонером України став Сергій Ківалов: реакція соцмереж
31 сiчня, 22:22
У Лондоні відбулась конференція Міжнародної освітньої корпорації
Залужний засвітився з Ківаловим у Лондоні: для чого зустрічалися (фото)
7 лютого, 20:47
Перехід програм Національного університету «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року
Кабмін реорганізує академію Ківалова
13 лютого, 13:34
Юрія Висоцького звинувачено в неетичній поведінці та психологічному тиску
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
13 лютого, 10:52
Міністр освіти і науки зауважив, що юридична академія в Одесі виникла внаслідок від'єднання інституту від Національного університету імені Мечникова
«Ківалов не мав права залишатися в освіті». Лісовий прокоментував укрупнення вишів Одеси
13 лютого, 20:32
Як відомо, Державне бюро розслідувань затримало проректора національної військової академії
Проректора Нацакадемії Державної прикордонної служби відсторонено від виконання обов'язків
14 травня, 13:54
Академія ДТЕК утретє виборола найпрестижнішу премію у сфері корпоративної освіти
Академія ДТЕК утретє виборола найпрестижнішу премію у сфері корпоративної освіти
22 травня, 12:58

Наука та освіта

Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
Одеська юракадемія судиться з Міносвіти: вимагає млн грн через заяву Винницького
Школяр із Буковини склав НМТ на 200 балів із трьох предметів
Школяр із Буковини склав НМТ на 200 балів із трьох предметів
Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати
Вступна кампанія-2025: усе, що потрібно знати
Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг
Вступ до магістратури-2025: продовжено реєстрацію для тих, хто не встиг
Представник «Метінвест Політехніка»: Попит на інженерну освіту повертається
Представник «Метінвест Політехніка»: Попит на інженерну освіту повертається
В українських школах заборонять смартфони? Пояснення освітнього омбудсмена
В українських школах заборонять смартфони? Пояснення освітнього омбудсмена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2025
25K
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
24K
На вокзалах України замайорів біло-чорний прапор: що означають ці кольори
19K
Чим жорсткіше працює ТЦК та СП, тим більше у мене людей – заступник командира полку «Азов»
19K
Безугла погрожує перейти в опозицію

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua