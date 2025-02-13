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Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
Юрія Висоцького звинувачено в неетичній поведінці та психологічному тиску
фото: скріншот з відео

До закінчення службової перевірки Висоцького відсторонено від викладання в університеті

Викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого та заслуженого діяча мистецтв Юрія Висоцького, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, відсторонено від роботи до закінчення службової перевірки. Про це повідомляє адміністрація університету.

«Юрій Висоцький з 3 лютого 2025 року відсторонений від виконання службових обов’язків в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого до закінчення службової перевірки», – йдеться в повідомленні.

У чому звинувачують Висоцького?

Раніше українська акторка та випускниця КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла про сексуальні домагання з боку викладача університету Юрія Висоцького.

В інтерв'ю Аліні Доротюк вона розповіла, що інцидент стався у 2016 році, коли вона навчалася на другому курсі. Тоді разом із одногрупниками акторка вирушила у тур з виставами до прифронтових міст Донецької та Луганської областей. Студенти пересувалися автобусами, і їй довелося сидіти поруч із Юрієм Висоцьким.

«На нас лежали реквізити й костюми. В якийсь момент відчуваю руку (викладача) на коліні, яка підіймається все вище. Я зрозуміла, що він, напевно, хоче торкнутися до моєї геніталії. Це відбувалося дуже повільно і непомітно. У мене вистачило (сил) скинути цю руку. Це був повний шок», – розповіла вона.

Далі, за словами акторки, Юрій Висоцький затиснув її в вузькому коридорі й запитав про «стосунки між ними».

«Запитав: «А які у нас з тобою стосунки?». Я кажу йому, що дивлюсь на нього, як на батька чи дідуся. Він запитав мене, чи я впевнена, і сказав подумати», – розповіла Вероніка Мішаєва-Яковлєва.

Сам Юрій Висоцький заперечує будь-які звинувачення і називає їх «спланованою кампанією». Про це він зауважив у коментарі «Українській правді».

«Це свідоме очорнення університету… Виховання полягає в тому, що людину навчають, як потрібно зробити. Навчальний процес побудований на зауваженнях і увазі на тому, що вийшло добре. Тиску немає, є співпраця і взаємне бажання, аби щось вийшло. Для мене звинувачення – абсолютна несподіванка. Я заходжу в аудиторію і бачу поле усміхнених облич. Це загальна атмосфера, в якій я працюю. Це все замовна кампанія, дуже прикра і болісна для університету. Можливо, хтось працює на те, щоб серед творчої молоді та інтелігенції були настрої зневіри», – зауважив викладач.

Водночас адміністрація закладу освіти отримала від студентів дев’ять звернень щодо некоректних дій викладача під час навчального процесу.

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Теги: університет Київ актор

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