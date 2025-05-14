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Проректора Нацакадемії Державної прикордонної служби відсторонено від виконання обов'язків

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Проректора Нацакадемії Державної прикордонної служби відсторонено від виконання обов'язків
Як відомо, Державне бюро розслідувань затримало проректора національної військової академії
фото: ДБР

Посадовець змушував співробітників академії будувати йому будинок

Проректора хмельницької військової національної академії Петра Ткачука, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та привласненні військового майном в умовах воєнного стану, відсторонили від виконання службових обов'язків на два місяці. Як передає «Главком», про це «Суспільному»повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

За її словами, після внесення підозрюваним застави розміром 450 тис. грн на нього покладено виконання обов'язків, передбачених статтею 194 Кримінально-процесуального кодексу України.

«Наприклад, підозрюваному необхідно прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, не відлучатися із населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання/роботи, утримуватися від спілкування з визначеними судом людьми, чи не відвідувати певних місць», – пояснила Юлія Шевченко.

Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зазначила, у разі невиконання таких обов’язків прокурор чи слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до суду про зміну запобіжного заходу. Водночас застава може бути зарахована в дохід держави.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало проректора національної військової академії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронці зазначають, що з початку 2024 року посадовець систематично залучав співробітників академії до виконання будівельних робіт на своїй ділянці замість проходження військової служби. На цей час відомо про щонайменше п’ятьох осіб. Також перевіряється інформація щодо можливого використання праці курсантів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині командир військової частини отримав підозру. Він змушував підлеглих будувати йому будинки замість несення служби.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань викрили на системних зловживаннях заступника командира однієї з військових частин на Львівщині. Посадовець дав вказівку бійцям будувати для нього маєток.

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Теги: корупція в Україні військові ДБР

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