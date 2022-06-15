Одеський виш не платить зарплати викладачам і виганяє студентів із гуртожитку

Жителі гуртожитку підозрюють, що на місці будівлі може з’явитися елітне житло

Керівництво Одеської академії зв’язку виселяє студентів та співробітників із гуртожитку №4. Про це розповіла «Главкому» головний спеціаліст із забезпечення зв'язків з засобами масової інформації Управління Держрибагентства у Одеській області Галина Степанова, яка викладає у цьому виші.

На початку червня усі, хто проживає у гуртожитку №4, отримали повідомлення від керівництва академії про необхідність виїхати з будівлі з речами до 10-го числа – аргументуючи це тим, що гуртожиток нібито став збитковим і виглядає як «бомжарня».

Втім, зазначає Степанова, жителі гуртожитку за власний кошт зробили у кімнатах ремонт, замінили вікна.

«Студенти, серед яких і діти-сироти, говорять про те, що це один із найкращих гуртожитків у місті і не соромляться показувати його ідеальний стан», – наголосила викладачка, надіславши фотографії кімнат.

На YouTube з’явилося відео, на якому можна побачити стан гуртожитку №4 Одеської академії зв’язку.

Частині жителів керівництво вишу запропонувало переїхати до іншого гуртожитку, але його стан значно гірший за той, який є у 4-му.

«За словами мешканців, гуртожиток хочуть віддати у приватні руки або розчистити місце для чергового елітного житла, адже зовсім поруч Аркадія та парк Перемоги», – зазначає Галина Степанова.

До історії з гуртожитком була залучена поліція, яка приїхала і зафіксувала санітарний стан приміщень.

Степанова додала, що, крім проблем із гуртожитком, у виші не оплачують роботу викладацького складу. «Зарплату в другому навчальному семестрі я ще не отримала […]. Пояснення керівництва грошей немає», – зазначила викладачка Одеської академії зв’язку.

Нагадаємо, що у січні стався скандал з гуртожитком у київському районі Феофанія.

Там «тітушки» викидали людей із приміщення Державного житлово-комунального підприємства НАН України, яке намагався знести забудовник.