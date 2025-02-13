Кабмін реорганізує академію Ківалова

Перехід програм Національного університету «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року

Сергій Ківалов втратить посаду президента академії

Кабінет міністрів приєднав Національний університет «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

В уряді запевняють, що реорганізація не вплине негативно на студентів. Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті «Одеська юридична академія» та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід програм Національного університету «Одеська юридична академія» до Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року.

Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Водночас права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

У Міносвіти нагадали, що Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені І. І. Мечникова у 1997 році. Тепер, відповідно до рішення уряду, освітні програми й наукові школи, які традиційно забезпечували високоякісну підготовку юристів в Одесі, повернуто до структури класичного університету, що відповідає європейській практиці.

Зазначається, що основною причиною перегляду мережі закладів вищої освіти є демографічна ситуація. За останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис. Політика укрупнення закладів вищої освіти реалізується задля поліпшення якості, посилення спроможності університетів через об'єднання їхніх ресурсів та задля залучення інвестицій в оновлення їхньої науково-навчальної інфраструктури.

Президентом Національного університету «Одеська юридична академія» є екснардеп-«регіонал» Сергій Ківалов, ректором – Олег Тодощак.

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