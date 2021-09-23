«Жовта» зона. В Києві не закрилась жодна школа

У Києві майже 100% закладів освіти досягли показника в 80% вакцинованих

Із 23 вересня в Україні почали діяти карантинні обмеження «жовтої» зони, водночас в Києві усі школи та садочки працюють у звичайному режимі. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Наразі Київ – лідер із вакцинації працівників освітньої галузі. Станом на 23 вересня майже 100% закладів освіти, яких у місті понад 900, досягли показника в 80% вакцинованих. В Україні ми єдині, хто показав такі результати. Однак у певних регіонах вакцинація працівників часто ледве перетинає позначку в 50%, що змусило центральну владу дозволити працювати садочкам та молодшій школі в усій країні, навіть не виконавши вимогу з вакцинації 80% усього складу закладу», – зауважив посадовець.

Мондриївський нагадав, що вакцинація в Києві відбувається суто на добровільних засадах, а такий відсоток вакцинованих в місті говорить про відповідальність киян та про послідовні й продумані дії столичної влади задля захисту і безпеки дітей в умовах карантину.

Також Мондриївський зазначив, що в першу чергу активно вакцинувався саме педагогічний склад закладів освіти, а за минулий тиждень підтягнулися й технічні працівники. Вакцинація працівників триватиме й надалі.

Наразі всі школи та садочки готові до роботи в умовах карантину й забезпечені необхідними засобами для дезінфекції. Водночас заборона на відвідування батьками закладів освіти продовжує діяти.

Нагадаємо, на тлі погіршення епідемічної ситуації в Україні посилили карантинні обмеження, з 23 вересня усі регіони перейшли в жовту зону.

Заклади освіти у жовтій зоні зможуть працювати в очному режимі за умови, якщо 80% працівників матимуть Covid-сертифікати (вакцинацію, негативний ПЛР-результат тестування чи довідку про одужання від коронавірусу). Закриті заклади освіти не працюватимуть навіть у дистанційній формі.

Уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

На Київщині 73% шкіл мають рівень вакцинації 80% і вище, решта 27% не мають достатнього рівня і будуть відкриті для відвідування лише для учнів початкової школи

Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам обласних державних адміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

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