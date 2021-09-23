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    У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали

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    Стеля обвалилася, коли діти вийшли на перерву - У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали
    Стеля обвалилася, коли діти вийшли на перерву
    фото: facebook.com/novgorod.siversky

    Обвал стелі у школі трапляється вже втретє

    У Новгород-Сіверському Чернігівської області в школі обвалилася стеля. Від удару розбило парти та стільці, повідомляється на сторінці Новгород-Сіверської міської територіальної громади.

    Інцидент стався в гімназії №1. Стеля обвалилася, коли діти вийшли на перерву. Через це ніхто не постраждав. Однак ситуацією вкрай занепокоєні батьки.

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    У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали
    У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали
    У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали
    У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали

    У міськраді пояснюють: адміністрація гімназії з офіційними зверненнями з приводу необхідності ремонту стелі не зверталася.

    «Наразі приймаються відповідні рішення в цьому напрямку... У відділі освіти терміново створили комісію, обстежили місце події, з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі», – повідомляють у міськраді.

    Крім того, директор гімназії надала акти перевірок технічної комісії стану будівель освітнього закладу. З'ясувалося, що обвал стелі тут трапляється вже втретє.

    Теги: діти школа Чернігівщина ремонт аварія батьки
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    У школі на Чернігівщині обвалилася стеля: діти дивом не постраждали