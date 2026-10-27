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Радіодиктант національної єдності 2026: трансляція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Радіодиктант національної єдності 2026: трансляція
Текст диктанту вперше читатимуть у дуеті вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка Даша Астафʼєва
колаж: «Українське Радіо»

Текст диктанту написав письменник та ветеран Артур Дронь

У вівторок, 27 жовтня, об 11:00 стартував Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Про це повідомляє «Главком».

Цьогорічний текст диктанту «Лист, який не закінчується» написав письменник та ветеран Артур Дронь. Читатимуть текст вчитель української мови Артур Пройдаков і громадська діячка та співачка Даша Астафʼєва.

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Куди надсилати свій текст Радіодиктанту:

  • надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня;
  • сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу [email protected].

Нагадаємо, 27 жовтня відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

До слова, напередодні Радіодиктанту національної єдності акторка Римма Зюбіна згадала, як у 2020 році вперше читала текст у прямому ефірі, а після трансляції зіткнулася з хвилею образ і цькування.

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Теги: українська мова радіодиктант

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Радіодиктант національної єдності 2026: трансляція
Радіодиктант національної єдності 2026: трансляція
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