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Хто читатиме радіодиктант? Продюсер Полякової дорікнув Суспільному за вибір

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Михайло Ясинський висловився про Дашу Астафʼєву, яка читатиме Радіодиктант
фото: Dasha Astafieva/Yasinskiy Mike/Facebook

На початку вторгнення Даша Астафʼєва зізналася, що їздила до Росії після 2014 року

Продюсер співачки Олі Полякової Михайло Ясинський дорікнув «Суспільному», яке запросило артистку Дашу Астафʼєву читату цьогорічний радіодиктант. Він нагадав про виступи зірки в Росії після 2014 року. Про це пише «Главком» із посиланням на допис продюсера.

Михайло Ясинський опублікував згадки про те, як Даша Астафʼєва розповідала про свої заробітки в Росії після 2014 року, після окупації Криму та початку великої війни. «Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших!» Д. Оруел. «Колгосп тварин». 1945. Але ж яка влучна назва, – зазначив продюсер.

Хто читатиме радіодиктант? Продюсер Полякової дорікнув Суспільному за вибір фото 1
фото: скриншот Yasinskiy Mike /Facebook

Михайло Ясинський з іронією порівняв участь співачки Даші Астафʼєвої у Радіодиктанті та відмову «Суспільного» на запит Олі Полякової щодо участі в Нацвідборі на Євробачення.

Він також додав скрин із позицією «Суспільного». Зокрема, мовник вважає неприпустимим, аби артисти, які відвідували РФ після 2014 року, брали участь у Нацвідборі на Євробачення. Відповідне пояснення «Суспільне» надало Олі Поляковій, яка закликала змінити правила, щоб такі зірки могли представляти Україну на Євробаченні.

Хто читатиме радіодиктант? Продюсер Полякової дорікнув Суспільному за вибір фото 2
фото: Yasinskiy Mike /Facebook

«Суспільне Мовлення несе відповідальність перед суспільством, враховує реалії воєнного часу і вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території держави-агресора, в АР Крим та/або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року та на території Республіки Білорусь після 24 лютого 2022 року. Обов'язок Суспільного – діяти в інтересах суспільства, зберігати незалежність і захищати довіру до прозорих правил національного відбору», – йдеться у дописі.

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Як писав «Главком», Даша Астафʼєва у 2022 році зізналася, що після 2014 року їздила до Росії. Артистка виступала на кількох корпоративах у Санкт-Петербурзі. Вона пояснила, що тоді переживала скрутне фінансове становище, а замовниками часто були українці.

«У мене було декілька концертів. Я була в Пітері. То були корпоративи. І найчастіше це люди з України, які там живуть, але запрошують українських артистів. Це були корпоративи. І найчастіше це були заходи для українців, які там живуть, але запрошували українських артистів. Я там виступала, а зараз живу, як зомбі. Приїхала, виступила, сказала красиві слова, усміхнулася, зробила клас і поїхала. В Україні я кайфую від людей, від підготовки. У Росії все дуже бездушно, просто дуже багато грошей. Я могла один раз поїхати до Росії й не працювати два-три місяці. Якщо в Україні потрібно було десять разів попрацювати, то в Росії потрібно було просто заплющити очі, закрити рот, перестати себе картати за це й поїхати», – прокоментувала Астафʼєва.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова, якій відмовили в участі в Національному відборі на Євробачення 2026 через виступи в РФ після 2014 року, звернулася до організаторів з новим листом. Артистка закликала «Суспільне» змінити правила відбору. Врешті «Суспільне» не підтримало заклик Олі Полякової.

Зазначимо, «Суспільне» назвало імена автора та читців  Радіодиктанту національної єдності, який відбудеться 27 жовтня 2026 року, у День української писемності та мови. Цього року читати текст диктанту буде вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка Дашу Астаф'єва.

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Теги: Даша Астафьева співачка Оля Полякова радіодиктант хейт росія

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