День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках

День української писемності та мови відзначається з 1997 року

Цього дня всі охочі зможуть долучитися до Радіодиктанту національної єдності та перевірити свої знання української мови

Сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Історія заснування свята

День української писемності та мови започатковано у 1997 році указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Свято створене на підтримку ініціативи громадських організацій і припадає на день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця. До 2023 році День української писемності та мови відзначався щорічно 9 листопада.

28 липня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дати свята з 9 листопада на 27 жовтня. Це пов'язане з переходом на новоюліанський календар, оскільки День української писемності та мови встановлено до дня памʼяті Преподобного Нестора-Літописця.

«На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства постановляю: Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 27 жовтня в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця», – йдеться в указі президента.

Традиції святкування

У День української писемності та мови традиційно вшановують пам’ять Нестора-Літописця, зокрема приносять квіти до його пам’ятників.

З 2000 року до свята проводять Радіодиктант національної єдності, який може написати кожен охочий.

Також відбувається Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, мета якого – популяризація української мови та підвищення мовної грамотності.

За давньою традицією, батьки відводили дітей до школи, а потім ішли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора-Літописця та молилися за успіхи дитини в навчанні.

Крім того, цього дня відзначають внесок популяризаторів української мови, підтримують видавництва, що випускають україномовну літературу, та проводять тематичні конкурси.

Радіодиктант національної єдності 2026: коли писати та де слухати

У День української писемності та мови українці традиційно долучаються до Радіодиктанту національної єдності. У 2026 році він відбудеться у вівторок, 27 жовтня, об 11:00. Це буде вже 27-й радіодиктант, започаткований командою Українського радіо у 2000 році.

Автором цьогорічного тексту під назвою «Лист, який не закінчується» став український письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть диктант учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка, волонтерка Даша Астаф’єва. Уперше в історії акції текст зачитуватимуть двоє людей.

Привітання з Днем української писемності та мови у прозі

Вітаємо вас, дорогі українці, з Днем української писемності та мови! Хочемо побажати вам безмежної любові до нашого дивовижного слова, яким користувалися відомі на увесь світ поети та письменники. Бажаємо вам завжди бути грамотними та шанувати здобутки видатних українських літераторів.

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Щиро вітаю вас з Днем української писемності та мови! Це свято має глибинну духовну суть та історично звеличує нашу націю. Мова є найціннішим надбанням та основою духовного багатства народу. Тож бажаю утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну та українців.

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Вітає з Днем української писемності та мови! Бажаємо, щоб Материнське Слово було для нас духовним джерелом життя й оберегом. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності плекаймо у душі любов до рідної мови.

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Вітаю всіх із Днем української писемності та мови! Це свято є символом нашої національної культури, яка багата на таланти, історію та традиції. Нехай українська мова завжди звучить гармонійно, а українська література надихає на нові звершення

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Вітаємо із чудовим святом – Днем української писемності та мови! Нехай цей день надихає на вивчення та покращення української мови та літератури. Нехай слово стане вашим найкращим другом. Святкуймо разом цей важливий день для української культури!

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Нехай слово українське завжди звучить чисто і мелодійно, а ваша любов до рідної мови зростає з кожним днем. Бажаємо вам багато натхнення і творчості у вивченні та використанні української мови!

Вірші до Дня української писемності та мови

Разом із щастям і журбою

Зеленим листом шелестить,

У небі яснім над водою

Нам рідна мова мерехтить.

Це символ мудрості твоєї,

Моя Вкраїно. Він горить!

Тож мови рідної своєї

Не відцураймось ні на мить!

К. Коврик

***

По-своєму кожна

Пташина співає,

По-своєму кожен

Народ розмовляє.

У мене й народу мого

Українська є мова чудова,

Своя, материнська.

По світу її,

Як святиню, нестиму

Допоки живу,

В чистоті берегтиму,

З Любов’ю сердечною,

Вірністю сина.

Ця мова для мене,

Як мати, єдина.

С. Жупанин

***

Раз казала мені мати:

«Можеш мов багато знати,

Кожну мову шанувати,

Та одну із мов усіх

Щоб у серці ти зберіг».

В серці ніжну і погідну

Збережу я мову рідну!

М. Хоросницька

***

Велична, щедра і прекрасна мова.

Прозора й чиста, як гірська вода,

Це України мова барвінкова,

Така багата й вічно молода.

Рідна мова, мов гірська вода,

Рідна мова вічно молода,

Рідна мова, в серці з ранніх літ

Гордо лине мова у політ!

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й думи з ранніх літ,

Це мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине у політ!

Ю. Косинська

***

Барвінково, волошково

В небі світиться зоря.

Починаймо рідне слово

Зі сторінки «Кобзаря».

Рідне слово любить ненька,

І співає: «Люлі-лю».

Так любив його Шевченко,

Так і я його люблю.

А. Камінчик

Привітання з Днем української писемності та мови у листівках