Римма Зюбіна розповіла про хейт після Радіодиктанту

За словами акторки, до професійних завдань вона ставиться з фанатизмом і перфекціонізмом

Зюбіна: Я не встигла ще доїхати на ефір, як мені стали писати

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. Напередодні Радіодиктанту національної єдності акторка Римма Зюбіна згадала, як у 2020 році вперше читала текст у прямому ефірі, а після трансляції зіткнулася з хвилею образ і цькування. Про це пише «Главком» з посиланням на допис акторки у Facebook.

Як Зюбіна готувалася до Радіодиктанту

За словами акторки, запрошення прочитати диктант стало для неї несподіванкою. До того вона озвучувала аудіокнижки й поезію для «Суспільного» та «Радіо Культура», а також брала участь в інтерв’ю. Протягом попередніх років диктант читав мовознавець Олександр Авраменко, який у 2020 році відмовився від участі.

Зюбіна наголосила, що підготовка була ґрунтовною. «Суспільне» організувало для неї індивідуальні заняття з професоркою та доценткою кафедри філології. Акторку навчали правильно диктувати речення, ділити їх на частини, інтонаційно передавати розділові знаки та оголошувати новий абзац.

Окрему увагу приділяли темпу читання, адже учасники мали встигати записувати текст. Зюбіна переглянула архівні записи попередніх трансляцій, підготувала текст зі звичними для себе позначками й навіть провела пробне заняття в Ужгороді, коли остаточний варіант диктанту ще зберігали в таємниці.

Для перевірки темпу акторка залучила маму, якій тоді був 81 рік, і племінника, який повернувся в Україну після 14 років проживання у Словаччині. За словами Зюбіної, мама згодом зізналася, що під час пробного читання текст звучав значно швидше. Водночас саме вона впоралася з диктантом краще за швидкістю та грамотністю. Раніше жінка навчалася на філологічному факультеті й багато читала.

«Я не маю права, окрім сцени, ходити»

Перед ефіром акторка самостійно добирала одяг, зважала на освітлення в студії та особливості телевізійної зйомки. З вибором сукні їй допомогла модельєрка Лілія Пустовіт. Зюбіна також роздрукувала текст великим шрифтом, щоб читати без окулярів, і зробила власні позначки для інтонації.

Перед трансляцією акторка звернулася по пораду до Авраменка. Він пояснив, що через обмежений час ефіру читці зазвичай не зачитують увесь текст на початку, а повністю повторюють його наприкінці. За словами Зюбіної, розмова була доброзичливою: мовознавець побажав їй успіху та навіть запропонував прийти разом на ефір.

Однак після допису Авраменка про відмову від участі в Радіодиктанті частина користувачів соцмереж почала критикувати акторку. Зюбіна розповіла, що образливі повідомлення надходили ще до її приїзду на студію. Після трансляції вона отримувала особисті образи, прокльони й коментарі про те, що їй нібито не місце в Радіодиктанті.

«Я не маю права окрім сцени ходити», – іронічно передала акторка суть претензій, які отримувала.

Деякі користувачі дорікали Зюбіній за вимову, інші стверджували, що акторська професія не має нічого спільного з читанням тексту в прямому ефірі. Вона також пригадала, як тоді вперше дізналася про можливість швидко створити фейкову сторінку, написати образливе повідомлення, а потім видалити акаунт або заблокувати співрозмовника.

Попри пережите, з часом акторка навчилася говорити про цей досвід із гумором. Улітку 2021 року організатори знову запропонували їй читати Радіодиктант, однак вона відмовилася, оскільки не хотіла повторно переживати цькування.

Наприкінці допису Зюбіна закликала українців говорити одне одному добрі слова не лише в особливі дні.

«Так хочеться, аби добрі слова люди говорили одне одному не лише в день поховання», – написала акторка.

Що відомо про Радіодиктант 2020 року

У 2020 році Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбувся 9 листопада. Текст під назвою «Виклики книжкової ери» написав письменник і видавець Іван Малкович, а прочитала його Римма Зюбіна. Того року формат заходу змінився: Авраменко, який у попередні роки був автором текстів і читцем, відмовився від участі. Після трансляції виникла дискусія щодо тексту диктанту та його відповідності задуму акції. Про це писав «Главком» у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, 27 жовтня 2026 року відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цьогорічний текст «Лист, який не закінчується» написав письменник і ветеран Артур Дронь. Про час трансляції та правила участі читайте в матеріалі «Главкома».

Додамо, що Даша Астаф'єва, яка цьогоріч читатиме диктант разом із вчителем української мови Артуром Пройдаковим, також отримала хвилю критики через участь й іронічно відповіла опонентам.