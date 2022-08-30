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Влада Волині і Рівненщини прийняла важливе рішення щодо навчання: деталі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Влада Волині і Рівненщини прийняла важливе рішення щодо навчання: деталі
Рішення про онлайн-навчання прийняли з міркувань безпеки
фото з відкритих джерел

Школярі із громад, що поблизу кордону з Білоруссю, вчитимуться онлайн 

У школах 40-кілометрової прикордонної із Республікою Білорусь зони буде лише онлайн навчання, діти очно в школу не ходитимуть. Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Таке рішення прийняла Рада оборони Рівненської області задля безпеки учасників освітнього процесу.

Кілька днів тому таке саме рішення ухвалила Рада оборони Волинської області. Як стало відомо,  
у навчальних закладах, які розташовані у 50-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю, діти очно навчатися не будуть. До слова, це 25% від загальної кількості шкіл на Волині.

Водночас  якщо батьки із цих територій захочуть, аби їхні діти навчалися офлайн, на Рівненщині обіцяють організувати довіз таких учнів до найближчих навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.

При цьому в окремих громадах Вараського та Сарненського районів запроваджується лише дистанційна форма навчання. 

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов дав поради батькам, як підготуватися до початку навчального року у воєнних умовах і що слід знати, щоб школярі були в безпеці. Отож, батькам насамперед забезпечити для дитини обов’язкове продовження здобуття освіти. 

Також дитяча психологиня Катерина Гольцберг порадила батькам, які тривожаться через навчання в умовах війни, перевірити умови, в яких буде перебувати дитина. Також слід зважати на психологічний стан школяра.  

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Теги: діти навчання, школа, освіта школа Рівненщина

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