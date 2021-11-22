У Львові з понеділка поновлюється очне навчання в школах

З понеділка учні 5-11 класів львівських шкіл повернуться за парти

Рішення було прийнято, спираючись на рекомендації фахівців – медиків, вірусологів

У понеділок, 22 листопада, поновлюється очне навчання в львівських школах. У Львові на очне навчання повертаються учні 5-11 класів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий анонсував з 22 листопада відновлення очного навчання у 5-11 класах.

За його словами, таке рішення було прийнято після консультацій з медиками.

Садовий підкреслив, що статистика дитячих захворювань і госпіталізацій пішла на спад, але поки рано говорити, що Львів виходить з цієї хвилі захворювання коронавірусом.

Окрім шкіл, відновлюють роботу заклади культури, гуртки та секції, із дотриманням вимог окремого протоколу. А всі заходи можуть проводитися винятково за умови повної вакцинації організаторів та учасників.

Як наголосив також міський голова, про вихід міста із червоної зони наразі не йдеться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 листопада у столичних закладах освіти відновлюють очне навчання для учнів усіх класів. Місто ухвалило таке рішення, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на Covid-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

Усі столичні школи підключені до опалення та готові з 22 листопада прийняти учнів і поновити очний навчальний процес.

З 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

15 листопада заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на Covid-19 серед дітей.

17 листопада Міністерство освіти та науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про поновлення очного освітнього процесу у школах.

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