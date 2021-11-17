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    Міністерство освіти та науки збирається повернути дітей до школи

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    Шкарлет: &laquo;За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від Covid-19 отримали понад 533 тис. працівників закладів загальної середньої освіти&raquo; - Міністерство освіти та науки збирається повернути дітей до школи
    Шкарлет: «За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від Covid-19 отримали понад 533 тис. працівників закладів загальної середньої освіти»
    фото з відкритих джерел

    Шкарлет: «Однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл»

    Міністерство освіти та науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про поновлення очного освітнього процесу у школах. Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова відомства Сергій Шкарлет.

    Міністр зазначив – вчителям та учням вкрай важливо повернутися до звичайного режиму навчання, оскільки соціалізація, живе спілкування, вища швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише у очному форматі.

    Крім того, завдяки вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії повернення дітей до шкіл стало реальністю, підкреслив Шкарлет.

    «За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від Covid-19 отримали понад 533 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл. Звертаюся до засновників та керівників закладів загальної середньої освіти для того, щоб не створювали нових перешкод», – пише міністр освіти і науки.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму викладання після відсторонення невакцинованих співробітників. Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ.

    Як відомо, ВООЗ звернулася до європейських країн із проханням не закривати школи.

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    Теги: освіта школа навчання щеплення Денис Шмигаль ВООЗ Сергій Шкарлет
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    Міністерство освіти та науки збирається повернути дітей до школи