Міністерство освіти та науки збирається повернути дітей до школи

Шкарлет: «Однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл»

Міністерство освіти та науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про поновлення очного освітнього процесу у школах. Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова відомства Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив – вчителям та учням вкрай важливо повернутися до звичайного режиму навчання, оскільки соціалізація, живе спілкування, вища швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише у очному форматі.

Крім того, завдяки вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії повернення дітей до шкіл стало реальністю, підкреслив Шкарлет.

«За оперативною інформацією, повний цикл щеплення від Covid-19 отримали понад 533 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл. Звертаюся до засновників та керівників закладів загальної середньої освіти для того, щоб не створювали нових перешкод», – пише міністр освіти і науки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму викладання після відсторонення невакцинованих співробітників. Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ.

Як відомо, ВООЗ звернулася до європейських країн із проханням не закривати школи.