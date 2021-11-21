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    Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років

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    Ізраїль визнав безпечність американської вакцини та запроваджує загальну вакцинацію дітей - Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років
    Ізраїль визнав безпечність американської вакцини та запроваджує загальну вакцинацію дітей
    фото з відкритих джерел

    Як повідомив прем'єр-міністр Нафталі Беннет, в країну доставлені великі обсяги дитячої вакцини Pfizer

    Кампанія із вакцинації від коронавірусу дітей віком від п'яти до 11 років в Ізраїлі розпочнеться 23 листопада, в країну вже доставлені великі обсяги дитячої вакцини. З такою заявою виступив у неділю на щотижневому засіданні уряду єврейської держави прем'єр-міністр Нафталі Беннет, повідомляють ЗМІ.

    «В останні дні напередодні кампанії із вакцинації (дітей 5-11 років), яка почнеться у вівторок, в Ізраїль доставлено багато доз дитячої вакцини, в дуже великих обсягах. Мій син Давид буде одним із перших, хто отримає щеплення», – поширила висловлювання Беннета його канцелярія.

    Прем'єр зазначив, що дитяча вакцина Pfizer, яка доставлена в Ізраїль, «адаптована саме для дітей, доза становить лише третину дорослої».

    «Нею щеплені вже мільйони дітей у всьому світі, в основному в США, вакцина безпечна і ефективна», – запевнив Беннет.

    Нагадаємо, Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували розпочати щеплення дітей віком 5-11 років вакциною Pfizer. Рішення ухвалено одноголосно. Раніше аналогічну рекомендацію ухвалили у FDA.

    Як повідомлялося, в Ізраїлі у 11-річного хлопчика виявили нову мутацію коронавірусу.

    Також, в Ізраїлі нещеплений тренер заразив 90 дітей.

    До слова, МОЗ дозволив вакцинувати дітей від Covid-19.

    За час пандемії від коронавірусу в Ізраїлі від цієї хвороби померли 11 дітей та підлітків у віці до 18 років. Про це під час дискусії в ізраїльському кнесеті з приводу вакцинації від коронавірусу повідомила голова Служби охорони здоров'я країни доктор Шарон Ельрої-Прайс.

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    Теги: ЗМІ Ізраїль діти щеплення вакцинація коронавірус
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    Ізраїль із 23 листопада розпочинає вакцинацію від коронавірусу дітей 5-11 років