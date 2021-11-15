Столична влада повідомила, коли школярі повернуться за парти

У Києві добова захворюваність серед школярів знизилася

Столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на Covid-19 серед дітей. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Рішення про введення дистанційного навчання у школах прийнято комісією ТЕБ та НС КМДА і базувалось на тих даних, які ми щоденно отримували про захворюваність учнів. До канікул цей показник був на рівні близько 100 захворювань на день і тенденція була до зростання цифр. До цього показника варто було додати тих, хто хворів безсимптомно, заражаючи рідних і близьких. Та й самі діти, на відміну від попередніх хвиль, стали більше хворіти у складній формі. На сьогодні ми бачимо, що добова захворюваність серед школярів знизилася, а це свідчить про те, що все було зроблено правильно. Спостерігаємо за динамікою. Як тільки ситуація покращиться, за парти повернуться насамперед учні молодшої школи», – заявив Мондриївський.

Посадовець також зазначив, що Київ перший у країні за темпами вакцинації та кількості ліжок у лікарнях, підготовлених для важкохворих, але навіть попри це опинився в «червоній» карантинній зоні відповідно до медичних показників, що і викликало введення відповідних обмежень.

«Освітяни підійшли з максимальною відповідальністю, і на сьогодні вакциновано 95,5% працівників галузі. Водночас серед решти киян цей показник значно нижчий. Як свідчить практика європейських країн, для стабільної епідситуації рівень вакцинації населення має бути не менше 70%. Адже саме масова вакцинація – єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу та зберегти життя», – підкреслив Мондриївський.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у зв’язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, цього тижня учні столичних шкіл, зокрема, молодшої школи продовжать навчання в дистанційному режимі.

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