МОЗ хоче «виховати» батьків, які вакцинують дітей лише заради подорожей за кордон

Далеко не всі батьки ставляться до імунного захисту своїх дітей достатньо відповідально

Лапій розповів, чому МОЗ дозволяє щепити від Covid-19 лише тих дітей, які мають усі календарні щеплення

У період пандемії суттєво погіршилася вакцинація дітей відповідно до календаря щеплень. Саме тому Міністерство охорони здоров’я вирішило вимагати наявності усіх календарних щеплень у дітей, яких батьки хочуть вакцинувати від Covid-19. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Деякі батьки нехтують захистом своїх дітей проти інфекційних хвороб, але змушені вакцинувати своїх дітей від коронавірусу заради того, щоб виїхати за кордон на відпочинок.

«Є не зовсім свідомі батьки, які нехтують захистом проти інших інфекційних хвороб, але зібралися поїхати відпочивати на гірськолижні курорти, припустимо, до Австрії, Швейцарії або Франції, країни, які можуть вимагати наявність вакцинації дитини з 12 років. Тобто батьки хочуть щепити дитину не заради її життя та здоров'я, а заради поїздки. У таких випадках ми вдаємося до певного примусу: шановні батьки, подумайте, що ваша дитина потребує захисту і від інших інфекційних хвороб», – пояснив Федір Лапій.

Календар профілактичних щеплень

Також Федір Лапій наголосив, що якщо дитина входить до групи ризику щодо вакцинації з приводу тяжкого перебігу Covid-19, то порушення календаря щеплень не береться до уваги взагалі.

Раніше докторка медичних наук, професорка Катерина Амосова у своєму життєписі в Facebook припустила, що у 60-70% дітей уже є антитіла до коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech. Вакцинація для дітей дозволена незалежно від їх приналежності до певних груп ризику.

В Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії.