У школах Києва відновлюється очне навчання. Названо дату
За парти сядуть учні всіх класів
Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
Навчання у школах відновиться для учнів усіх класів.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
15 листопада заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на Covid-19 серед дітей.
17 листопада Міністерство освіти та науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про поновлення очного освітнього процесу у школах.