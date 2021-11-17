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    У школах Києва відновлюється очне навчання. Названо дату

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    Столичні школярі повертаються за парти - У школах Києва відновлюється очне навчання. Названо дату
    Столичні школярі повертаються за парти
    фото з відкритих джерел

    За парти сядуть учні всіх класів

    Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

    Навчання у школах відновиться для учнів усіх класів.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    15 листопада заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що столичні школярі зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на Covid-19 серед дітей.

    17 листопада Міністерство освіти та науки України звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про поновлення очного освітнього процесу у школах.

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    Теги: Віталій Кличко Київ школа навчання коронавірус
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    У школах Києва відновлюється очне навчання. Названо дату