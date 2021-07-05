Вакцинація в Україні. За добу медики зробили понад 24 тисяч щеплень
Загалом в Україні проведено 2 925 380 щеплень
За добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали:
- 70 мобільних бригад,
- 87 пунктів щеплення;
- 120 центрів вакцинації.
Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 774 553 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.
Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.
Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.
Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.