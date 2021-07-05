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    Вакцинація в Україні. За добу медики зробили понад 24 тисяч щеплень

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    Напередодні в Україні працювали&nbsp;120 центрів вакцинації - Вакцинація в Україні. За добу медики зробили понад 24 тисяч щеплень
    Напередодні в Україні працювали 120 центрів вакцинації
    Фото: Тетяна Зайченко / glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 2 925 380 щеплень

    За добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Протягом доби працювали:

    • 70 мобільних бригад,
    • 87 пунктів щеплення;
    • 120 центрів вакцинації.

    Станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалися 774 553 людини.

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    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

    Раніше стало відомо, що заразитися на коронавірус після вакцинації можна, але перебіг хвороби у таких пацієнтів буде мати деякі особливості. Їх назвав кандидат медичних наук, імунолог Микола Крючков. Головною відмінністю перебігу Covid-19 у щеплених і тих, хто не пройшов вакцинацію, є тяжкість захворювання. За словами Крючкова, у тих, хто зробив щеплення від коронавірусу на 98-99% рідше зустрічається важкий перебіг хвороби.

    Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

    Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.

    Теги: щеплення вакцинація
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    Вакцинація в Україні. За добу медики зробили понад 24 тисяч щеплень