Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу

126 003 людини вакциновано проти Covid-19 за минулу добу

Загалом в Україні проведено 12,6 млн щеплень

Від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини проти Covid-19 отримали понад 7 млн людей, обидві дози вакцини отримали 5,6 млн осіб. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я .

«Понад 7 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19! Понад 126 тис. людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 73,8 тис. людей, повністю імунізовані – 52,2 тис. людей», – заявили у МОЗ.

Напередодні для імунізації населення проти коронавірусу працювали 915 мобільних бригад, 3 029 пунктів щеплення та 348 центрів вакцинації.

Загалом проведено 12,6 млн щеплень, дві дози вакцини отримали 5,6 млн українців.

Нагадаємо, в Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу.

Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.

Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

Інфографіка: МОЗ