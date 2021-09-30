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    Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу

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    126 003 людини вакциновано проти Covid-19 за минулу добу - Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу
    126 003 людини вакциновано проти Covid-19 за минулу добу
    фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 12,6 млн щеплень

    Від початку вакцинальної кампанії в Україні першу дозу вакцини проти Covid-19 отримали понад 7 млн людей, обидві дози вакцини отримали 5,6 млн осіб. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я .

    «Понад 7 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid-19! Понад 126 тис. людей вакциновано проти Covid-19 за минулу добу 30 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 73,8 тис. людей, повністю імунізовані – 52,2 тис. людей», – заявили у МОЗ.

    Напередодні для імунізації населення проти коронавірусу працювали 915 мобільних бригад, 3 029 пунктів щеплення та 348 центрів вакцинації.

    Загалом проведено 12,6 млн щеплень, дві дози вакцини отримали 5,6 млн українців.

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    Нагадаємо, в Україні різкий стрибок захворювання на Covid-19: майже 12 тисяч за добу.

    Раніше МОЗ розповів, чому медики – не в переліку професій для обов’язкової вакцинації.

    Нагадаємо, в Україні уряд ввів обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для громадян певних професій.

    Інфографіка: МОЗ

    Інфографіка: МОЗ

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Понад 7 млн українців отримали перше щеплення від коронавірусу