На етапі тестування: в Україні з’явиться месенджер для військових «Розмова»

Месенджер «Розмова» розробили програмісти Держспецзвʼязку

В Україні розробляють власний месенджер, котрий згодом можуть запропонувати військовослужбовцям. Про це в інтерв'ю журналу Forbes Україна заявив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

За його словами, зараз месенджер під назвою «Розмова», який створювали програмісти з різних регіонів країни, перебуває на стадії тестування. Додаток належить перевірити на рівень захищеності, після чого буде прийнято рішення, чи його запропонують військовим для використання.

Глава Держспецзв'язку України пояснив, що українським військовослужбовцям не рекомендується користуватися такими програмами, як WhatsApp або Telegram.

Зараз українським військовим пропонують користуватися швейцарською програмою Threema, цей же месенджер використовує швейцарська армія. Він відповідає нормам Європейського Союзу щодо збереження даних.

У Google Play та App Store месенджер коштує $5. У Швейцарії цю вартість покриває армійський бюджет. В Україні ж Threema – це просто рекомендація.

«Не можна змушувати військових користуватися іноземною програмою, яка не сертифікована в Україні», – каже Щиголь.

До слова, нещодавно Telegram додав кілька нових функцій.