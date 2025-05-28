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Де у Європі найвищий рівень освіти: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Де у Європі найвищий рівень освіти: статистика
У Європі багато молоді мають вищу освіту
фото із відкритих джерел

У Ірландії, Люксембурзі та на Кіпрі понад 60 % молодих людей мають вищу освіту

Останні дані Євростату свідчать про те, що європейці мають освіту краще, ніж будь-коли: майже у всіх країнах блоку жінки випереджають чоловіків. У 2014 році трохи більше чверті (26%) громадян ЄС віком 25-74 років мали вищу освіту. До 2024 року ця частка зросла до 33,5%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Лідирують Ірландія, Люксембург та Кіпр, де понад 60 % молодих людей (25-34 роки) мають вищу освіту. Румунія на іншому кінці спектру: менше ніж 30% представників цієї вікової групи здобувають вищу освіту, що є найнижчим показником у ЄС.

Розрив між поколіннями

Дані свідчать про зміну ставлення до освіти серед різних поколінь. Серед дорослих віком 25-54 років 82,7% здобули як мінімум середню освіту, тоді як серед людей віком 55-74 років цей показник становить 70,4%.

Де у Європі найвищий рівень освіти: статистика фото 1

Імовірність наявності у молодих людей закінченої вищої освіти майже вдвічі вища (39,8%), ніж у старшого покоління (23,9%).

Відмінності у професійній кваліфікації між віковими групами різко відрізняються країнами. У Люксембурзі представники як старшого, так і молодшого покоління із середнім рівнем освіти здебільшого віддають перевагу професійним напрямкам (понад 96 %).

У Португалії лише 13,5% людей похилого віку із середнім рівнем освіти мають професійну кваліфікацію, тоді як серед молодих людей їх 37,2%.

Нагадаємо, Трамп призупинить прийом усіх іноземних студентів до США. Адміністрація президента США  призупинила співбесіди для отримання нових студентських віз.

Раніше стало відомо, що принцеса Єлизавета, 23-річна майбутня королева Бельгії, потрапила під заборону на навчання іноземних студентів у Гарварді, яку напередодні ввела адміністрація Білого дому.

До слова, в Україні Кабінет міністрів визначив фахівців у сфері освіти, які обовʼязково мають знати англійську мову. 

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Теги: освіта Румунія Ірландія статистика навчання Люксембург

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