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«Мені соромно й боляче». Макаров розповів про свій стан після замаху

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Пізно ввечері 16 квітня невідомий напав з ножем на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення»
фото: Наталія Лебідь/glavcom.ua

За словами медійника, численні виклики змусили його поставити під сумнів власну спроможність і цінність

Український журналіст і виконавчий продюсер «Суспільного» Юрій Макаров, якого намагалися вбити опублікував офіційну заяву. У ній він перепросив у всіх, кому «завдав хвилювання і болю всім, що було пов'язано з ним в останні тижні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву медійника.

«Мені соромно й боляче від того, що я опинився в центрі уваги у спосіб, який, м'яко кажучи, не відображав суть обставин. Останні роки й місяці були для мене складним періодом із великою кількістю викликів і переживань. Це змусило мене поставити під сумнів власну спроможність і цінність свого внеску в багатьох відношеннях. У критичний момент поряд виявилися рідні, друзі та колеги, які змогли надати мені необхідну підтримку й допомогу», – каже він.

За словами журналіста, підтримка, яку йому надали, дала йому відчуття привілейованості, яку він хотів би конвертувати у громадську увагу до теми ментального здоров'я.

«Сотні тисяч захисників, їхні члени родин проходять через щоденне пекло. Мільйони українців знаходяться у стані стресу стільки часу, наскільки сягає глибина живої пам'яті. Коли ці обставини поглиблюються посттравматичними станами, системними захворюваннями, такими як онкологія, чи хворобами, які поступово впливають на ментальну здатність, як хвороби Альцгеймера, Паркінсона чи деменція – це наш обов'язок як суспільства проявляти більше розуміння й підтримки тим, хто продовжує боротися за повноцінність і продуктивність свого життя, за спроможність давати собі раду. Турбота про тих, кому важко, – наш прояв любові, яка допомагає втамувати біль», – додав Макаров.

Юрій Макаров оприлюднив пост щодо інциденту 16 квітня та перепросив у всіх, кому завдав хвилювання
Юрій Макаров оприлюднив пост щодо інциденту 16 квітня та перепросив у всіх, кому завдав хвилювання
скріншот

Крім того, журналіст подякував правоохоронцям і лікарям, які займалися його лікуванням та пошуком злочинця.

Юрій Макаров – український журналіст, письменник. До 2009 року був шеф-редактором, відтоді оглядачем часопису «Український тиждень», з 2017 по 2019 рік був членом правління НСТУ, від 2019 року виконавчий продюсер «Суспільного телебачення» НСТУ. Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (з грудня 2019 року по березень 2023 року).

Нагадаємо, пізно ввечері 16 квітня невідомий напав на журналіста та виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова, і завдав йому ножового поранення. Макаров потрапив у лікарню у важкому стані через втрату крові. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування злочину під особистий контроль.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що однією з версій нападу на журналіста, виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Юрія Макарова могла бути його професійна діяльність із висвітлення російської агресії проти України.

Згодом Макаров дав перші коментарі з лікарні про напад з ножем. Подія трапилася в Солом'янському районі, наразі невідомо, як нападник пробрався до ЖК. Правоохоронцям вдалося вилучити знаряддя злочину та інші речові докази. Нападника ще не знайшли.

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Теги: Юрій Макаров журналіст

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