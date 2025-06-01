На війні в Україні загинув польський журналіст

Близько двох років тому Кшиштоф Горжелак вирішив приєднатися до української армії

Польський журналіст Кшиштоф Горжелак загинув в Україні, воюючи проти росіян. Йому було 45 років. Як інформує «Главком», про це повідомили на сатиричній Facebook-сторінці Кельця – рідного міста Горжелака, Scyzoryk się otwiera.

Журналіст був засновником місцевого порталу Кельця Nasze Kielce. Близько двох років тому він вирішив приєднатися до української армії, щоб воювати проти росіян.

«Він був журналістом, яких уже майже не залишилося. Нескорений, некорумпований, той, хто до кінця шукав правду. Він умів самостійно розслідувати теми зловживань владою в Кельце, повіті й воєводстві – навіть на найвищих щаблях. Для нього правда була найвищою цінністю», – розповідають про нього в Scyzoryk się otwiera.

Там додали, що смерть Кшиштофа «викликає сльози й змушує усвідомити: ця війна зовсім поруч, вона зараз, вона – абсурд, і має якнайшвидше закінчитися».

Поховають польського журналіста в Україні. У Польщі в нього залишилися мати, батько, брат і донька.

Депутат міської ради Кельця Мачей Бурштайн, який також написав про смерть Горжелака, розповів, що той виїхав із Польщі через «дуже дивне рішення суду» і саме тому вирішив піти на війну.

«Кшиштофа несправедливо звинуватили люди, які хотіли його знищити. Він був дуже терплячим і допитливим журналістом», – сказав Бурштайн.

Раніше на Покровському напрямку загинув офіцер Збройних сил України, актор Назар Малік.

Також на війні загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Він понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.