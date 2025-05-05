Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Заступник міністра освіти: Українська якість освіти краща, ніж те, що можуть запропонувати поляки

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Заступник міністра освіти: Українська якість освіти краща, ніж те, що можуть запропонувати поляки
Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України
фото: Київська школа державного управління ім. Нижного

Михайло Винницький: «Багато молодих людей з-за кордону подаються до українських закладів»

Європейські університети вкладаються в інфраструктуру та привабливість, чим заманюють до себе іноземних студентів, зокрема українських. Натомість українські студенти все ще обирають навчатися в українських вишах, бо розуміють, що попри недосконалість інфраструктури, якість освіти лишається високою. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», повідомляє «Главком». 

«Молодь і студенти теж не залишаються (за кордоном – «Главком»). І за кордоном 20 тисяч обирають українську вищу освіту. Величезна кількість вчиться в дистанційній формі. Університети у прифронтових зонах як Харків, Запоріжжя, Суми, до великої міри Одеса, Дніпро надають освіту в дистанційному форматі. Багато молодих людей з-за кордону подаються до харківських закладів. Якщо ти в Польщі, чому тобі краще дистанційно вчитися в Харкові, якщо під боком є польський університет? Бо, очевидно, що українська якість освіти краща, ніж те, що можуть запропонувати поляки. Я не говорю про Варшавський чи Ягелонський університет. Є хороші польські університети також, які конкурують з нашими кращими університетами – Шевченка, Львівським університетом, Могилянкою і так далі. Але тим не менше, українська освіта в попиті, в тому числі для людей, які зараз за кордоном», – пояснює заступник міністра.

Він додає, що Україна має підвищувати привабливість своєї системи освіти. За його словами, українські студенти, випускники бакалаврату, дуже часто стають зірками в Європі. Вони їдуть за програмами мобільності, які дають можливість навчатися чи стажуватися в іншому закладі вищої освіти на території України чи поза її межами, або ж за магістерськими програмами й завжди стають найкращими студентами порівняно з європейськими: «А це ознака того, що у нас бакалаврат надзвичайно високого рівня, і середня освіта також непогана».

Також Михайло Винницький підкреслює, що сучасні студенти також акцентують увагу на привабливості інфраструктури, зокрема мова йде про спільноти, простори, спортивну інфраструктуру. Сучасним студентам імпонують модерні будинки, якими характеризуються європейські університети: скло, сталь, відкритий простір. Такі приклади, на думку студентів, мають активно впроваджуватися і в Україні.

«Наші університети красиві як Червоний корпус університету Шевченка, Чернівецький, Львівський університет Франка. Але треба розуміти, що це XIX століття, яке виглядає для молодої людини, як музей. Відповідно, нам потрібно покращувати цю інфраструктуру», – зазначає Михайло Винницький.

«Я люблю наводити приклад Українського Католицького університету у Львові, де красивий будинок і кампус, центр Шептицького. Мало відомо, що ті самі викладачі з УКУ паралельно викладають у Львівському університеті Франка. Отже, зміст освіти той самий, бо викладач, курс, матеріали, підручники ті самі. Але чомусь в університеті Франка вона коштує третину від вартості навчання в Католицькому університеті. Люди платять за красиву оболонку та інфраструктуру», – пояснює Винницький.

Він додає, що за останні 20 років польські, німецькі, британські, особливо французькі університети інвестували саме в інфраструктуру. Українські студенти за кордоном бачать – оболонка красива, а коли включаються в їхній освітній процес, розуміють, що в Україні не так вже і погано було.

Нагадаємо, що Міністерство освіти анонсувало скорочення бюджетних місць на аспірантурі. Скорочення бюджетних місць в аспірантурі пов’язано з їхньою надмірною кількістю.

Також в Україні зʼявилася перша онлайн-магістратура зі штучного інтелекту. Вона творена онлайн-університетом Neoversity та акредитована європейським колегіальним закладом Woolf, який працює за принципом Оксфорду, триває два роки та має гнучкий онлайн-формат.

Читайте також:

Теги: університет освіта Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Здатність росіяни прорвати підготовлену оборону ЗСУ на Сумщині виглядає сумнівною ідеєю
Аналіз військової ситуації на Сумському напрямку
9 квiтня, 18:08
Зінкевичу – 80!
Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич Ювілей
30 квiтня, 21:45
Чи дійсно Трамп повторює помилки Януковича?
Трамп сьогодні – це Янукович учора?
8 квiтня, 12:12
Сучасним електроприладам підвищення середньої напруги лише на 10 вольт зашкодити не зможе 
220 вольт йдуть у минуле. Як Україна декомунізує напругу і що це означає для споживача Енергетика
26 квiтня, 07:00
Засніжений Львів 6 квітня
В Україну прийшли весняні заморозки: як це вплине на врожай
6 квiтня, 15:41
«Не треба чекати, що все буде так, як ти хочеш. Треба розраховувати, що все буде так, як буде. Тоді й розчарування не буде»
Варто діяти зараз: експерт розповів, як найкраще інвестувати під час війни
25 квiтня, 15:40
Прем'єр-міністр Шмигаль презентував ключові умови угоди про корисні копалини. Уряд ухвалив рішення для її підписання
Уряд ухвалив рішення для підписання мінеральної угоди. Шмигаль описав ключові умови
30 квiтня, 23:13
Ердоган не заперечив можливої зустрічі із Трампом
«Наші позиції щодо України збігаються»: Ердоган підтримав Трампа й анонсував зустріч
1 травня, 12:33
Українська система вищої освіти залишається привабливою для громадян України
Україна втрачає студентів. Міносвіти визнало проблему, але є нюанс
Вчора, 18:03

Наука та освіта

Заступник міністра освіти: Українська якість освіти краща, ніж те, що можуть запропонувати поляки
Заступник міністра освіти: Українська якість освіти краща, ніж те, що можуть запропонувати поляки
Україна втрачає студентів. Міносвіти визнало проблему, але є нюанс
Україна втрачає студентів. Міносвіти визнало проблему, але є нюанс
У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів
У військовому виші запровадили дивні спортивні змагання для майбутніх офіцерів
«Не розуміють, що це таке Україна». Заступник міністра освіти, пояснив, що не так з підручниками історії у європейських школах
«Не розуміють, що це таке Україна». Заступник міністра освіти, пояснив, що не так з підручниками історії у європейських школах
Старшокласники тікають за кордон? Заступник міністра освіти прокоментував панічні чутки
Старшокласники тікають за кордон? Заступник міністра освіти прокоментував панічні чутки
Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах
Опитування показало, скільки українців підтримують вивчення російської у школах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
195K
Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні
190K
Путін раптово заговорив про можливого наступника
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
67K
Військовий відмовився від ордена, бо проти Арестовича запроваджено санкції
64K
Колаборант здивував заявою про їжу в колонії

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua