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Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ситуація з освітою українських дітей в Польщі: дослідження показало вражаючі цифри
Польща стикається з проблемою доступу до освіти для українських біженців
фото з відкритих джерел

Більша частина українських біженців шкільного віку залишаються поза системою польської освіти

Кількість українських дітей біженців, які навчаються в польських школах, постійно зменшується і з жовтня 2022 року скоротилась на 10 тисяч. Про це йдеться в дослідженні фонду «Центр громадянської освіти», з посиланням на Rzeczpospolita.

За даними освітньої інформаційної системи Польщі, лише 22% дітей середнього шкільного віку серед українських біженців навчаються в польських школах, що свідчить про те, що 56% біженців не мають доступу до освіти в Польщі.

За останні півроку 10 тисяч, або понад 8% українських учнів середніх шкіл вибули із системи освіти Польщі.

Автори дослідження вказують на кілька причин відтоку українських учнів із польських шкіл. Одна з них – повернення українських сімей додому. Але, наголошують вони, багато українців не можуть впоратися в польській школі, мають проблеми з адаптацією або бояться подальшого навчання в польських університетах.

«Частина дітей навчається у двох системах – польській стаціонарній та українській онлайн. Для таких дітей це дуже складно», – пояснює Наталія Кравець, голова фонду «Український освітній центр».

«Тому деякі з них кидають польську школу. Вони вірять, що війна скоро закінчиться і вони повернуться в Україну. Вони не хочуть відставати. Але тоді вони втрачають контакт зі своїми однолітками», – додала вона.

Також вона зауважила, що було б добре, якби українські діти мали можливість вчитися польської та англійської мов, ходити на майстер-класи в польські школи та отримувати психологічну підтримку, адже багато з них відчувають велику втрату, з якою важко справлятись.

Водночас ідеться в дослідженні «Центру громадянської освіти», форми підтримки українських учнів у школах Польщі зменшуються. Скорочується кількість підготовчих класів, де зараз навчаються лише 11% українських школярів. При цьому дані свідчать, що учні середніх шкіл, які відвідують підготовчі класи, найменше кидають навчання.

У Польщі за приблизними оцінками перебувають до 3,5 мільйона українців, з яких до 1,3 мільйона прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Теги: навчання війна

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