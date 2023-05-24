Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані

Країна схвалила лише 2% заявок на надання політичного притулку росіянам

Від початку російської агресії в Україні в лютому 2022 року до кінця квітня цього року 2485 російських громадян чоловічої статі призовного віку від 18 до 45 років подали заяви про надання притулку в Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Redaktions Netzwerk Deutschland.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на кінець квітня влада розглянула тільки 814 заявок: 55 із них схвалено, 88 відхилено. У 671 випадку процедура була «формально завершена». Це випливає з відповіді Федерального міністерства внутрішніх справ на запит «Лівої партії», яка була надана в розпорядження видання RND.

Під «формальним завершенням процедури» міністерство має на увазі «рішення в рамках Дублінського регламенту» або «відкликання заяви про надання притулку». Згідно з цим регламентом, за процедуру надання притулку одночасно у декількох країнах відповідає лише одна держава ЄС, тому заяви про надання притулку не можуть бути подані одночасно або послідовно в декількох країнах. Вважається що, держава-член, до якої шукач притулку вперше в'їхав після того, як покинув свою країну, повинна розглядати його заяву про надання притулку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що у вересні 2022 року німецька влада заявила, що готова надавати міжнародний захист громадянам Росії, які тікають від мобілізації, а також противникам путінського режиму.