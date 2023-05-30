СБУ розсилає українцям повідомлення на телефони: що треба зробити
СБУ закликає громадян України припинити онлайн-трансляції
На телефонні номери українців масово надійшли повідомлення від Служби безпеки. Державний орган спеціального призначення закликає громадян України припинити онлайн-трансляції.
30 травня українці отримали СМС повідомлення від адресата «SBU_UVAGA», який використовує Служба безпеки України. У ньому СБУ звернулась до власників веб-камер.
«Просимо власників вебкамер на території України припинити онлайн-трансляцію будівель, місцевостей, доріг, комунальних, торговельний, промислових об’єктів тощо, які можуть використовуватися ворогом для коригування ракетних ударів», – йдеться в повідомленні.
Окрім того, СБУ закликають при виявленні онлайн-трансляцій звертатись до офіційного Telegram-бота Служби безпеки України. Для цього необхідно перейти за посиланням: https://t.me/stop_russian_war_bot
Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ під час спецоперації у Запоріжжі.
За наведенням зловмисника російські загарбники здійснили серію ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року.
Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.
До слова, сьогодні в ніч проти 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами-камікадзе. Безпілотники запускалися кількома хвилями та з різних напрямків.
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