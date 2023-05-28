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Людина-павук, лось, і молодята: як оригінально громадяни Туреччини голосували на виборах (фото, відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Людина-павук, лось, і молодята: як оригінально громадяни Туреччини голосували на виборах (фото, відео)
Громадяни Туреччини зробили свій вибір президента країни
фото з відкритих джерел

Піти на вибори президента країни, як на карнавал вирішили деякі громадяни Туреччини, і це їм вдалось 

Сьогодні з 8 години ранку у Туреччині триває голосування. Громадяни обирають нового президента  країни у другому турі.  У ці хвилини закриваються виборчі дільниці по всій країні. Правоохоронні органи та Вища виборча комісія уже відзвітували, що день пройшов без значних порушень закону та бійок.

Результати другого туру президентських виборів у Туреччині стануть відомими раніше, ніж під час голосування 14 травня, повідомив голова Вищої виборчої ради Туреччини  Ахмет Йенер. Він побажав, щоб вибори принесли користь турецькій демократії, народу та політичним силам.

Натомість, громадяни вирішили оригінально провести час на виборчих дільницях і прийшли у костюмах, та із домашніми тваринами. Зокрема, були помічені жінка із маленьким ягням, чоловік із великим папугою на плечі, наречені у весільних вбраннях, тощо. 

На вибочих дільницях у місті Адана та у Едірне були помічені два громадянини, які забажали проголосувати у костюмах Людини-павука.  Один із них був у традиційному червоно-синьому, а інший у чорно-білому вбранні. 

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Також в одному із міст на сході Туреччині відзачився чоловік, який завітав у кабіну для голосування у костюмі лося.  

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Серед цікавих виборців була помічена і найстарша жінка Туреччини. Так Фатьмі Тіраш у ці дні виповнилось 113 років, але це не завадило їй, за допомогою медиків, прийти на виборчу дільницю та віддати свій голос. фатьма.jpg (108 KB) Також  багато  мешканців Туреччини обрали оригінальні та старовинні вбрання, та головні убори, що інкрутовані камінням та перлами.  А у Стамбулі чоловік доповнив  традиційний османський костюм величезним живим папугою, який сидів у нього на плечі. У турецькому місті Денізлі виборець приїхав під двері школи, у якій відбувалось голосування, на коні та з живим папугою на плечі

7 фото
На весь екран

У іншому місті під назовю Дзюдже на виборчу дільницю прийшла пара у весільному вбранні. Другий тур виборів збігся з їхньою датою одруження. «Нехай це буде добрим кроком для нашої країни, народу та наших майбутніх дітей», – сказала журналістам наречена Озге Чобан.

У першому турі виборів громадяни Туреччини теж були оригінальними – у турецькому місті Дюздже тренер збірної з тайського боксу Мухаммед Бішгін прискакав на голосування на коні у костюмі яничара.Також помітили жінку у прапорі на спині, із зображенням діючого президента,  та громадянина, який прийшов на виборчу дільницю із власним столом.

Нагадаємо за результатами першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50 відсотків голосів, а право виходу до другого туру отримали кандидат від «Союзу народу», чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган (49,52%) та кандидат від «Союзу нації», лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу (44,88 %).

Читайте також: Як Туреччина обирає нового президента у другому турі виборів (перші фото)
Теги: відео тренер чоловік жінка президент партії вибори

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