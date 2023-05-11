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Школа на 3D-принтері: у Львові надрукують найбільший об’єкт у світі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Школа на 3D-принтері: у Львові надрукують найбільший об’єкт у світі (відео)
За попередніми даними, будівля стане найбільшим навчальним закладом у світі, зведеним за допомогою 3D-технології
фото: скріншот з відео Team4UA

Школа стане першим проєктом в Україні, реалізованим за допомогою 3D-друку в будівельній галузі

У Львів прибув будівельний 3D-принтер, за допомогою якого надрукують початкову школу №23. За попередніми даними, вона стане найбільшим навчальним закладом у світі, зведеним за допомогою такої технології, йдеться в дописі гуманітарного фонду Team4UA.

Наразі це перший проєкт в Україні, реалізований за допомогою 3D-друку в будівельній галузі. Він має на меті надати доступ до освіти дітям, які постраждали від російської війни в Україні.

«Зруйновані школи та інші освітні заклади позбавляють молоде покоління можливості здобути якісну освіту, що може мати негативний вплив на їхнє майбутнє та майбутнє держави. Інноваційні рішення допоможуть подолати цю проблему вже зараз, у рази швидше й ефективніше», – пояснив засновник і голова гуманітарного фонду Team4UA Жан-Крістоф Боні.

3D-технологія дозволяє зводити будівлі в десятки разів швидше і потребує залучення лише двох операторів. Крім того, дає змогу точніше використовувати ресурси, скорочувати витрати на матеріали.

«Будівельні 3D-принтери можуть зіграти важливу роль у відновленні інфраструктури України від наслідків повномасштабної війни. З їхньою допомогою відновлення житлових будинків, офісів, заводів, інфраструктури, мостів і багатьох інших споруд може відбуватися набагато швидше, порівняно з будь-яким іншим методом будівництва», – наголосив засновник і генеральний менеджер данської компанії COBOD, світового лідера у сфері розробок 3D-друку в будівництві та технологічного партнера проєкту, Генрік Лунд-Нільсен.

Зі свого боку Боні зазначив, що команда Team4UA планує створити тренінговий центр, доставити в Україну 3D-принтери і навчити українських фахівців відновлювати інфраструктуру України за допомогою новітніх технологій.

Нагадаємо, відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.

До слова, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. Для відповідних проектів країна потребує понад $14 млрд. Про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

Теги: освіта школа Львів будівництво технології

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