«Зробимо захист максимально міцним». Зеленський прокоментував нічну атаку на Україну

Українська система ППО будувалася день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо

Триває робота на дипломатичному фронті, щоб забезпечити ЗСУ ще більшою кількістю систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk і NASAMS

Президент Володимир Зеленський нагадав про велику працю як на політичному, так і на реальному фронті, яка дозволила побудувати в Україні потужну систему протиповітряної оборони. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях», – заявив український лідер.

Він підкреслив, що система ППО будувалася день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним», – зазначив глава держави.

За його словами, ведеться активна дипломатична робота, щоб забезпечити ЗСУ ще більшою кількістю систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk і NASAMS.

Також очільник України розповів про те, що Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, домовилися про навчання українських пілотів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Учора ще ми домовились у Британії з Ріші Сунаком, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати», – сказав він.

Крім того, учора коаліцію підтримав президент Франції Еммануель Макрон, а сьогодні – премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, що за словами Зеленського, є хорошим початком.

Нагадаємо, 16 травня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.