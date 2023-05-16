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«Зробимо захист максимально міцним». Зеленський прокоментував нічну атаку на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Зробимо захист максимально міцним». Зеленський прокоментував нічну атаку на Україну
Українська система ППО будувалася день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо
фото: скриншот відео

Триває робота на дипломатичному фронті, щоб забезпечити ЗСУ ще більшою кількістю систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk і NASAMS

Президент Володимир Зеленський нагадав про велику працю як на політичному, так і на реальному фронті, яка дозволила побудувати в Україні потужну систему протиповітряної оборони. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

«Ми маємо памʼятати й те, яких зусиль вартує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях», – заявив український лідер.

Він підкреслив, що система ППО будувалася день за днем, і зараз Patriot захищають українське небо. 

«І це ще не все, що ми забезпечимо для України! Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним», – зазначив глава держави.

За його словами, ведеться активна дипломатична робота, щоб забезпечити ЗСУ ще більшою кількістю систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk і NASAMS. 

Також очільник України розповів про те, що Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, домовилися про навчання українських пілотів.

«Учора ще ми домовились у Британії з Ріші Сунаком, паном премʼєр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів – тренування, літаки, результати», – сказав він.

Крім того, учора коаліцію підтримав президент Франції Еммануель Макрон, а сьогодні – премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, що за словами Зеленського, є хорошим початком.

Нагадаємо, 16 травня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому було обговорено питання розподілу боєприпасів та перевірка боєготовності новостворених бригад.

Теги: зброя Франція Нідерланди Володимир Зеленський навчання Еммануель Макрон президент

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