  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Викладач Львівської політехніки отримав догану за демонстрацію порно на уроках

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Дмитро Зербіно заявляє, що навчає студентів за японською методикою</span> - Викладач Львівської політехніки отримав догану за демонстрацію порно на уроках
    Дмитро Зербіно заявляє, що навчає студентів за японською методикою
    Фото з відкритих джерел

    Викладач стверджує, що це «релаксуючі зображення», які відповідають певній «методиці навчання»

    Викладачу Національного університету Львівська політехніка Дмитру Зербіно, якого раніше звинуватили у тому, що на контрольній показував студентам порнографічні зображення, виписали догану за «неапробовані матеріали». Він продовжує працювати у виші.

    Про це нам повідомила керівниця центру комунікацій навчального закладу Наталія Павлишин.

    Рішення виписати догану ухвалила комісія, створена після інциденту. На час її роботи викладача тимчасово відстороняли від роботи. До складу цієї групи входили представники університетської комісії з етики, фахівці з кафедри педагогіки, з інформаційного забезпечення та юристи.

    Усі вони аналізували «методику» викладання Зербіно і вирішили виписати йому догану за використання неапробованих навчальних матеріалів, кажуть у пресслужбі вишу.

    Також попередження від комісії отримали директор Інституту комп’ютерних наук, де викладає Зербіно, завідувач кафедри та голова науково-методичної комісії.

    11 грудня випускниця Львівської політехніки Наталія Кіндратів розповіла ЗМІ, що студенти першого курсу Інституту комп’ютерних наук Національного університету Львівська політехніка отримали контрольну роботу, у якій демонструвалися порнографічні зображення.

    Її слова підтверджують відео спілкування студентів із викладачем і розв'язування контрольної, які є в нашому розпорядженні. Порнографічні зображення (йдеться про зображення жіночих геніталій на весь екран) демонструвалися в програмі, яку Дмитро Зербіно розробив для тестування студентів. У розмові з ним студенти говорять, що їм ще не виповнилося 18 років.

    Зербіно на відео стверджує, що це «релаксуючі зображення», які відповідають певній «методиці навчання». Він кааже, що так навчаються, зокрема, у Японії.

    Теги: Львів студенти скандал навчання порно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies