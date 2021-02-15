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    Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»

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    Замість оригінальних дерев'яних дверей на станції&nbsp;&laquo;Арсенальна&raquo; ставлять сірі металеві - Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»
    Замість оригінальних дерев'яних дверей на станції «Арсенальна» ставлять сірі металеві
    Фото: Віталій Селик, Facebook

    Станція є пам’ятником архітектури, що вимагає збереження автентичності елементів

    На станції метро «Арсенальна» замінили частину оригінальних дерев‘яних дверей на стандартні сірі металічні, незважаючи на те, що станція є пам’ятником архітектури і тут можна робити виключно реставрацію зі збереженням вигляду всіх елементів.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик.

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    Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»
    Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»
    Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»
    Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»
    Розгорівся скандал через заміну дверей на станції метро «Арсенальна»

    В самому метрополітені такі дії пояснили вимогами державних будівельних норм.

    «Нам теж ці двері не подобаються, але за ДБН мають бути саме такі – металеві протипожежні, вони у виробників типові. Заміна проводиться досить давно і поступово будуть всі двері тільки такого виду. Якщо хтось з виробників зможе за тією ж ціною і відповідною сертифікацією зробити дизайнерське рішення, готові розглядати», – зазначила адміністрація метрополітену.

    Селик вважає, що в метрополітені могли передбачити фальш-фасад на двері, який би повторював оригінальний вигляд полотна.

    Активістам вдалося знайти тендер на купівлю в тому числі цих дверей(всього 336) на Prozorro. «У техзавданні чітко прописано, що всі двері з протипожежним класом захисту Еі60 мають бути сірого кольору, а ручка сірого, або чорного. Переможцем тендеру став ФОП Сідлецький А. В. (він же ТОВ «Ріал дорс») - це справжня компанія зі своїм виробництвом у Кривому Розі… Я додзвонився до менеджера з продажів цієї компанії і він повідомив, що на етапі виготовлення дверей їхні спеціалісти можуть пофарбувати двері у будь-який колір RAL без зміни ціни і без погіршення протипожежних функцій. Крім того, за його словами, є альтернативний варіант - накласти МДФ-панель, яка повторюватиме вигляд дерева. В такому разі стандартний виріб здорожчає мало не в 2 рази з орієнтовно 6 тисяч до 11-12 тис. Проте, зважаючи, що у нас тільки 5 станцій є пам'ятками архітектури(«Дніпро», «Арсенальна», «Хрещатик», «Університет» і «Вокзальна»), можна було б трошки переплатити і для них закупити двері з реплікою старого дизайну», – розповів Селик.

    Голова Ради з урбаністики Києва нагадав, що цього вимагає стаття 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини», в якій сказано: «Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо».

    Теги: Київ метро скандал тендер ProZorro реставрація
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