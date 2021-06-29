На градирні ЧАЕС оселився надзвичайно рідкісний птах (фото)

Пугач живе на будівельному риштуванні на висоті 115 метрів

Востаннє гніздо пугача науковці бачили в Чорнобильській зоні ще в далекому 2012 році

На риштуванні недобудованої градирні ЧАЕС було виявлено оселився пугач. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

«Зустрічі з однією з найбільших сов на території заповідника – пугачем – завжди несподівані»,- зазначили працівники заповідника.

Вони повідомили, що востаннє гніздо цього надзвичайно рідкісного птаха науковці бачили ще в далекому 2012 році.

«Ніхто не сподівався зустріти дорослих пугачів … в градирні ЧАЕС, на будівельному риштуванні, на висоті аж в 115 метрів. Було й пташеня, яке, на жаль, загинуло. Поруч з його рештками лежало пір’я жертв пугачів – чайки, качки, припутня, сірої і вухатої сов», – розповіли науковці.

Як відомо, Чорнобильська зона стала комфортним домом для багатьох тварин. Тут проживають коні Пржевальського, лосі, сарни, олені, кабани, рисі, вовки, ведмеді, болотні черепахи та велика кількість видів птахів.

Нещодавно в табунах коней Пржевальського, які проживають у Чорнобильській зоні, було поповнення. Так, табун із 12 особин помітили на північній окраїні міста Чорнобиль. Четверо коней – лошата цього року народження.

Градирні – будівлі, які використовуються на теплоелектростанцях і атомних станціях для охолодження величезної кількості води спрямованим потоком атмосферного повітря. Важко оцінити масштаби незавершених гігантів Чорнобиля. Градирня ЧАЕС видно на відстані багатьох кілометрів зони відчуження.