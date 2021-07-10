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    У найстарішому будинку Києва досі мешкають люди

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    Споруда є пам&rsquo;яткою архітектури і там наразі музей - У найстарішому будинку Києва досі мешкають люди
    Споруда є пам’яткою архітектури і там наразі музей

    Будівлі в самому серці Подолу понад 200 років

    У Києві будівля по вулиці Контрактовій, 7, в самому серці Подолу, має понад 200-річну історію. Попри поважний вік, найстаріший будинок Києва заселений.

    Будівля є пам’яткою архітектури та охороняється законом, а на власника покладений обов’язок щодо його утримання і збереження. Господар споруди Констянтин Малєєв облаштував там музей, який може відвідати кожен охочий. Про це повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації Юрій Тацій на свої сторінці у Facebook.

    «В середині XVIII століття будинок являв собою одноповерхову дерев’яну споруду. Її власником був Леонтій Вишневський – син козацького полковника Федора Вишневського. Через 100 років новою власницею споруди стала Марія Ружковська, яка здійснила реконструкцію будинку на кам’яний і він набув того вигляду, який має тепер. Наприкінці XIX століття будівлю придбав Максим Нечаєв, який організував у домі пекарню та виготовляв пряники, відомі на всю Російську імперію. Нащадки купця живуть у домі й до сьогоднішнього дня», – так описав Юрій Тацій історію будинку.

    Зараз уже складно встановити, у якому стилі він був створений на початку. Будівля має елементи неоренесансу – тяжіння до симетрії та прямокутних планів.

    Водночас на фасаді збереглись зразки традиційної для України дерев’яної архітектури з вирізьбленими орнаментами.

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    Теги: музей Facebook будинок вік
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    У найстарішому будинку Києва досі мешкають люди