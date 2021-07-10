Блогерів зобов’яжуть повідомляти про «відфотошоплені» знімки. Чому у Норвегії наважилися на такі зміни

Мета закону – знизити тиск на суспільство, який спричиняють «ідеалізовані люди в рекламі»

Мова про знімки, з яких блогери та знаменитості отримують оплату або будь-яку іншу вигоду – тобто рекламні пости

У Норвегії незабаром вступлять у дію зміни до закону про маркетинг, згідно з яким місцеві блогери та рекламодавці не матимуть права публікувати «відфотошоплені» зображення, не попередивши про це своїх підписників. Про це ідеться у статті ВВС.

Мова про знімки, з яких блогери та знаменитості отримують оплату або будь-яку іншу вигоду – тобто рекламні пости.

Поправки ухвалили через дедалі більші побоювання щодо того, як нереалістичні стандарти краси впливають на самооцінку та психічний стан користувачів соцмереж.

26-річна Мадлен Педерсен – популярна норвезька блогерка з міста Мосс. У розмові з BBC вона розповіла, що згодна із тим, що правила публікацій в соцмережах пора змінювати.

Мадлен сподівається, що закон не дозволить молодим користувачам порівнювати себе з нереалістичними зображеннями в мережі.

«Є так багато людей, які відчувають невпевненість через своє тіло чи обличчя. Я колись також боролася з подібними проблемами, і найгірше - що я не знаю, редагують дівчата, за якими я слідкувала, свої фото чи ні. Ось чому нам усім потрібні відповіді – нам потрібен цей закон».

Мадлен каже, що сама не відчуває необхідності редагувати свій зовнішній вигляд на фотографіях.

За її словами, вона змінює лише освітлення, насиченість кольорів та різкість зображень – просто аби покращити атмосферу на фото. Переконує, що ніколи не буде використовувати фоторедактори, аби покращити вигляд свого тіла та обличчя.

Коли саме нові правила набудуть чинності, вирішить король Норвегії. На урядовому сайті йдеться, що мета закону – знизити тиск на суспільство, який спричиняють «ідеалізовані люди в рекламі».

«З-поміж іншого, запроваджується обов'язок позначати відретушовану або змінену будь-яким іншим чином рекламу, коли це означає, що тіло людини відхиляється від реальності з точки зору форми, розміру та вигляду шкіри», – йдеться у поясненні.

Зміни зачеплять усіх, хто публікує платні рекламні пости в соцмережах, – зокрема, блогерів, акторів, співаків та інших знаменитостей.

Мадлен Педерсен вважає, що нові вимоги призведуть до того, що інфлюенсери публікуватимуть «відфотошоплені» знімки не так часто.

«Їм буде занадто ніяково це визнати (що їхні знімки відредаговані – ред.), тому вони робитимуть це не так часто.

Ейрін Крістіансен, ще одна 26-річна блогерка з Бергена, також погоджується за тим, що нові правила – це крок у правильному напрямку. Але при цьому вважає, що продуманий він не до кінця.

«Для мене це більше схоже на вивіску про вирішення проблеми. Але насправді це не принесе жодних покращень», – каже вона в розмові з BBC.

«Проблеми з психічним здоров'ям спричинені набагато ширшим спектром питань, ніж відредаговане фото. І, на мій погляд, ще одна позначка на рекламному знімку, не змінить того, що насправді відчувають молоді дівчата та хлопці».

Дослідження, проведене минулого року в Британії, показало: більшість молодих людей віком до 18 років кажуть, що зображення у соцмережах дуже сильно впливають на їхні уявлення про те, як має виглядати тіло.

Лише 5% респондентів заявили, що вони не розглядали можливість якимось чином змінити свою зовнішність – шляхом дієти чи операції.

Ейрін Крістіансен переконує, що не редагує себе на знімках, а лише «грає з освітленням та кольорами», аби «передати настрій».

«Я думаю, нам усім краще зосередитися на тому, щоб зрозуміти, як працюють соцмережі. Вони нікуди не подінуться».

Ем Кларксон, інфлюенсерка з Лондона, публікує в соцмережах невідредаговані фото і часто говорить про недоліки відретушованих знімків.

Але так було не завжди. «Коли мені було 16, я завантажила Photoshop і сама вчилася ним користуватися, щоб викласти своє фото в бікіні у Facebook», – розповідає вона.

«Я просто знаю, що якби програми для фоторедагування існували в моменти, коли я була б настільки ж незадоволена своїх тілом, як тоді, – я точно ними б користувалася».

У Великій Британії раніше також лунали пропозиції ухвалити схожий на норвезького законопроєкт, але до жодних рішень справа поки що не дійшла.

Ем Кларксон вважає, що уряду Великої Британії варто поставитись до цього запитання більш серйозно.

«Купа речей вказує на проблеми з психічним здоров'ям, тривожні розлади, розлади харчової поведінки людей - усього цього стає більше й більше».

«Мені пощастило, що я потрапила в дуже позитивно налаштований сегмент аудиторії соцмереж. Але переважно інтернет не такий».

«Ми не можемо заборонити людям редагувати їхні фото, це неможливо. Але сказати їм «Якщо ви збираєтеся це робити, то маєте бути чесними» – це правильно».

Раніше повідомлялося, що у Харкові відомий серед містян блогер Євген Івашко вирішив освятити ТРЦ Nikolsky. Він припустив, що це місце прокляте. Тому одягнувся в костюм священника та взявся за кропило.

Раніше блогер Івашко набив собі на лобі татуювання з написом «Кернес живий», присвячену міському голові Геннадію Кернесу, який помер від коронавірусу. Процес її нанесення, який зайняв близько 40 хвилин, він записав і опублікував у Tik Tok.

У соцмережі це викликало різко негативну реакцію. Користувачі вважають, що це неадекватний вчинок і коли хлопець дізнається правду про Кернеса, то дуже засмутиться. У відповідь він написав, що це його тіло.

Пізніше блогер вивів напис. Євген опублікував відеоролик на кадрах якого йому лазером видаляють тату «Кернес живий». «Тут могла бути ваша реклама. Пропозиції в директ», – підписав відео хлопець.Чому він вирішив позбутися від тату, Євген не повідомив.

Також український блогер та музикант Іван Марунич записав відеокліп «Я стану мером» та виклав відео в соцмережі Facebook.

У ролику Марунич іронічно похизувався, що колись запустить потяги Інтерсіті на Троєщину, а також зазначив, що Кличко любить кататися вулицями столиці на велосипеді.

Мер Києва Кличко оцінив кліп та записав у відповідь Маруничу короткий вірш.