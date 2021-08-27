Оприлюднено рейтинг областей за результатами ЗНО

На Львівщині цього року склали ЗНО понад 15 тисяч учнів із 507 шкіл. Область отримала найкращий середній бал в Україні

Львівщина другий рік поспіль очолила рейтинг областей України за підсумками ЗНО

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року. Як вихідні дані для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл.

Так, на Львівщині цього року склали ЗНО понад 15 тисяч учнів із 507 шкіл. Область отримала найкращий середній бал в Україні – 122,7.

На другому місці опинилася ще одна західноукраїнська область – Волинська – з середнім результатом 121,8 балу. Третя – Сумщина – 119,3 балу.

Закарпатська область стала останньою в загальноукраїнському рейтингу.

Графіка: osvita.ua

Середнє значення балів розраховане як середнє арифметичне результатів усіх тестів з урахуванням не складених (не подолав поріг «склав/не склав»).

Значення середнього балу може становити менш ніж 100 балів, адже таким тестам під час розрахунку середнього арифметичного надано значення 0. У рейтингу брали до уваги результати лише цьогорічних випускників. Дані випускників минулих років, які складали тести 2021-го, в рейтингу не враховували.

До слова, Львівщина також очолила рейтинг областей за результатами ЗНО 2020 року.

Раніше міністр освіти заявив, що результати ЗНО не є діагнозом школі.

Нагадаємо, результати цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання з математики шокували країну: третина абітурієнтів провалили тест. Іншими словами, з 244 тис. учнів, які писали ЗНО, не склали тест 76 тис.

Виконувач обов’язків директора Українського Центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв’ю «Главкому» розповів про причини освітньої біди 2021 року та порівняв результати ЗНО з іншими країнами.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов вирішив пройти тести ЗНО з математики і був здивований отриманими результатами.

До слова, ЗНО з історії України у 2021 році не склав кожен п’ятий абітурієнт.

Цього року на бюджет змогли вступити майже 65 тисяч абітурієнтів.

Міносвіти повідомило, які спеціальності та вузи були найпопулярнішими серед вступників у 2021 році.