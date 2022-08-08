Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«За Пушкіним приходить Путін»: освітяни звернулися до Шкарлета

Дар‘я Липська
glavcom.ua
«За Пушкіним приходить Путін»: освітяни звернулися до Шкарлета
фото з відкритих джерел

Російська література як предмет вивчення в школі є тригером для української нації, вважають ініцітори звернення

Викладачі української та зарубіжної літератури звернулися до міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Напередодні МОН зробило заяву, що в навчальних програмах із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів. Про це свідчить відкритий лист-звернення до очільника МОН, яким з «Главкомом» поділилися автори даного звернення.

Члени експертної комісії з української та зарубіжної літератур при Міністерстві освіти і науки України з таким рішенням не згодні, адже вважають, що «російська література глибоко інфікована вірусами імперськості».

«У час, коли від зброї окупантів гинуть наші воїни, а під завалами зруйнованих будинків помирають наші діти, російська література як предмет вивчення в школі є тригером для української нації!», – переконані викладачі.

Перемоги ЗСУ на фронті будуть неповними без рішучого подолання впливу російських імперських наративів, що їх поширюють російська література та культура, які є потужним пропагандистським інструментом, спрямованим на знецінення української культури та нації загалом. Недаремно ж кажуть, що «слідом за Пушкіним приходить Путін», переконані освітяни.

«У разі прийняття колегією Міністерства освіти і науки України рішення щодо часткового збереження російських творів у названих шкільних програмах було би не лише перекреслено роботу та позицію згаданих робочої групи та експертної комісії, а й спаплюжено пам'ять тисяч загиблих українських патріотів, проігноровано почуття сотень тисяч українців і українок, котрі вже стали жертвами російської агресії», – зазначається у відкритому листі до Шкарлета.

Нагадаємо, напередодні МОН назвав список творів російських авторів, які й надалі будуть присутні у навчальних програмах шкіл. Серед таких письменників указано Миколу Гоголя, Володимира Короленка, Михайла Булгакова, Анатолія Кузнецова та Іллю Ільфа і Євгенія Петрова.

 
 

Теги: росія освіта мова

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість освітян, які приймають рішення вакцинуватися, щоденно збільшується
Покарання для невакцинованих працівників: освітяни звернулися до уряду
7 листопада, 2021, 13:29
У черкаському садочку завідувачка вирішила, що вириють тону землі з підвалу – і буде укриття
На Черкащині освітяни самотужки копають укриття під навчальними закладами
5 липня, 12:23
Діти у школі під час війни під обстрілами – це невиправданий ризик
Навчання у школах під обстрілами. Чи потрібно ризикувати?
6 серпня, 16:00

Наука та освіта

«За Пушкіним приходить Путін»: освітяни звернулися до Шкарлета
«За Пушкіним приходить Путін»: освітяни звернулися до Шкарлета
Хто буде вибирати формат навчання: онлайн чи офлайн. Шкарлет дав роз'яснення  
Хто буде вибирати формат навчання: онлайн чи офлайн. Шкарлет дав роз'яснення  
Львівщина відмовиться від навчання російською у школах
Львівщина відмовиться від навчання російською у школах
В Україні з'явиться додаток для дітей про збереження здоров’я і життя
В Україні з'явиться додаток для дітей про збереження здоров’я і життя
Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
В одному із міст через обстріли скасовано тестування для абітурієнтів
В одному із міст через обстріли скасовано тестування для абітурієнтів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
59K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
59K
В Україні знову лунають сирени
38K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
34K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
30K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Сьогодні, 18:36
Окупанти привезли в Мелітополь масовку для так званого «референдуму» – Федоров
Сьогодні, 18:21
Антонівський міст після удару з Himars: відео 
Сьогодні, 17:20
ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Сьогодні, 16:01

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту