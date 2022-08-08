«За Пушкіним приходить Путін»: освітяни звернулися до Шкарлета

Російська література як предмет вивчення в школі є тригером для української нації, вважають ініцітори звернення

Викладачі української та зарубіжної літератури звернулися до міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Напередодні МОН зробило заяву, що в навчальних програмах із зарубіжної літератури для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти вибірково будуть представлені твори російських авторів. Про це свідчить відкритий лист-звернення до очільника МОН, яким з «Главкомом» поділилися автори даного звернення.

Члени експертної комісії з української та зарубіжної літератур при Міністерстві освіти і науки України з таким рішенням не згодні, адже вважають, що «російська література глибоко інфікована вірусами імперськості».

«У час, коли від зброї окупантів гинуть наші воїни, а під завалами зруйнованих будинків помирають наші діти, російська література як предмет вивчення в школі є тригером для української нації!», – переконані викладачі.

Перемоги ЗСУ на фронті будуть неповними без рішучого подолання впливу російських імперських наративів, що їх поширюють російська література та культура, які є потужним пропагандистським інструментом, спрямованим на знецінення української культури та нації загалом. Недаремно ж кажуть, що «слідом за Пушкіним приходить Путін», переконані освітяни.

«У разі прийняття колегією Міністерства освіти і науки України рішення щодо часткового збереження російських творів у названих шкільних програмах було би не лише перекреслено роботу та позицію згаданих робочої групи та експертної комісії, а й спаплюжено пам'ять тисяч загиблих українських патріотів, проігноровано почуття сотень тисяч українців і українок, котрі вже стали жертвами російської агресії», – зазначається у відкритому листі до Шкарлета.

Нагадаємо, напередодні МОН назвав список творів російських авторів, які й надалі будуть присутні у навчальних програмах шкіл. Серед таких письменників указано Миколу Гоголя, Володимира Короленка, Михайла Булгакова, Анатолія Кузнецова та Іллю Ільфа і Євгенія Петрова.



