Освітяни просять уряд відтермінувати покарання для невакцинованих працівників

Профспілка освітян просить Кабмін відтермінувати на місяць рішення про відсторонення від роботи невакцинованих осіб

Центральний комітет Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України стосовно проблем, які можуть виникнути через відсторонення невакцинованих працівників. Представники профспілки закликають урядовців перенести дату вступу у дію цього наказу на один місяць. Про це представники профспілки повідомили на власну сайті.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2153 затверджено перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням, з включенням до нього всіх працівників усіх закладів освіти та наукових установ. Згідно з пунктом 4 наказу він набуває чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування.

Як зазначають представники профспілки освітян, складна ситуація утворилася з відстороненням від роботи працівників закладів освіти, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти коронавірусу.

За даними профспілки, кількість освітян, які приймають рішення вакцинуватися, щоденно збільшується.

«Відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити непередбачувані ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для перебігу освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, унеможливлення заміни відсутніх педагогів тощо», – йдеться у зверненні освітян до Кабінету міністрів.

Нагадаємо, невакцинованих українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року.

У столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.