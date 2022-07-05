На Черкащині освітяни самотужки копають укриття під навчальними закладами

У черкаському садочку завідувачка вирішила, що вириють тону землі з підвалу – і буде укриття

Працівники освіти взяли ініціативу у свої руки

У черкаському садочку освітяни самотужки намагалися винести з підвального приміщення тонну землі, а в Ніжині, що на Чернігівщині, поглибили підвал із 70 см до двох метрів. Про це на Facebook-сторінці Батьки SOS розповіла співголова громадської організації Олена Бондаренко.

«Ну от, відбувається те, про що ми попереджали: освітяни взяли ініціативу у свої руки та копають разом з ініціативними батьками укриття під закладами освіти. У черкаському садочку завідувачка вирішила, що вириють тону землі з підвалу – і буде укриття», – пише Бондаренко.

У тексті Суспільного за 15 червня йдеться про те, що землю з підвалу виносили та висипали на трактор. За словами директорки, без такого сховища – ніяк, бо лише за його наявності заклад може працювати. Того ж дня Департамент освіти та гуманітарної політики Черкащини повідомив, що такі роботи припинили.

«Повідомляємо, що наразі будь-які роботи у приміщенні садочка припинилися, оскільки згідно з наявною документацією та згідно з Порядком облаштування укриттів у закладах освіти дане приміщення не підпадає під таке, що можна облаштувати як укриття», – написали у департаменті.

Також у департаменті пояснили, що нещодавно призначена завідувачка сама ухвалила рішення почати підготовку підвального приміщення.

Тепер у Ніжині батьки та педагоги вирішили викопати підвал під школою.

«Департамент не може сказати, що не знав, бо заступник міського голови показує журналістам цей «героїчний вчинок». Будівельники, інженери, фахівці з безпеки взагалі в курсі, що це відбувається? Ця школа не впаде на голови дітям навіть без «прильотів»? Хто візьме на себе відповідальність за те, що ці приміщення можна використовувати як укриття? Вчителі розуміють, що вони відповідальні за дітей, коли ті у школі?», – коментує такі дії Олена Бондаренко.

У таких випадках Олена Бондаренко радить надсилати запити до школи чи управління освіти із вимогою надати дозвільні документи на проведення таких робіт. Водночас каже, що рішення батьківського комітету чи педради не підходить.

Нагадаємо, Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає.

Також підземні станції київського метрополітену продовжують цілодобово приймати людей як укриття.

Як повідомлялося, в українських школах з'явиться охорона, спеціальне обладнання для сповіщення сигналу тривоги та проводитимуться тренування дітей з евакуації.