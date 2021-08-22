Київ розгорне найбільший державний прапор: оголошене місце і час

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Акція з найбільшим прапором відбудеться у рамках святкування Дня Державного Прапору України

23 серпня 2021 року о 8.00 годині на стадіоні «Темп» (м. Київ, вул. Вітрука, 10-А) розгорнуть найбільший Державний Прапор у Києві – 200 метрів.

Акція з найбільшим прапором у Києві відбудеться у рамках святкування Дня Державного Прапору України у Святошинському районі м. Києва.

Розгорнуть 200-метровий Державний Прапор України керівництво району, представники різних галузей діяльності, відомі спортсмени, митці, лідери молодіжної політики, громадські активісти, волонтери, вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підліткових клубів та усі, хто небайдужий до України.

Організатор святкування – Святошинська районна державна адміністрація за участю керівників структурних підрозділів.

Нагадаємо, на честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня на НСК «Олімпійському» відбудеться грандіозне музичне свято.