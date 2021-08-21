Посольство США привітало українців піснею «Мій друг»

Дипломати заспівали на честь Дня Незалежності України

Напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США у Києві заспівали вітальну пісню. Відео вони опублікували на сторінці в Instagram.

«З наближенням Дня Незалежності України, українські та американські працівники нашої посольської спільноти заспівали пісню «Мій друг» українського гурту KOZAK SYSTEM на честь дружби між народом України та США. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну – її суверенітет, територіальну цілісність, демократію та процвітання», – йдеться в описі відео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)

На кадрах під спів дипломатів показали найбільш знакові події співпраці України та США, зокрема спільні військові навчання. Також на відео показали українську столицю, над якою майорить синьо-жовтий прапор.

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