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    Намет біля Національної опери за 2 млн грн: з'явилися перші фото

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    &laquo;Святковий&raquo; намет встановлено на честь благодійного концерту, який відбувається 23 серпня в Опері. - Намет біля Національної опери за 2 млн грн: з'явилися перші фото

    «Святковий» намет встановлено на честь благодійного концерту, який відбувається 23 серпня в Опері.

    Фото: facebook.com/yuurii.nikolov

    Сам намет коштує 77 тис. грн, але на його декорування пішло 2 млн грн

    У мережі з'явилися світлини скандального намету, який коштував державі понад 2 млн грн. Він з'явився у столиці біля Національного академічного театру опери та балету сьогодні, 23 серпня.

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    Намет біля Національної опери за 2 млн грн: з'явилися перші фото
    Намет біля Національної опери за 2 млн грн: з'явилися перші фото
    Намет біля Національної опери за 2 млн грн: з'явилися перші фото

    Як раніше повідомляв «Главком», сам намет коштує 77 тис. грн, але на його декорування, згідно з документами, пішло 2 млн грн. На забезпечення музичного супроводу вуличної локації витрачено 291 тис. грн. На костюми на реквізити – 350 тис.

    «Святковий» намет встановлено на честь благодійного концерту, який відбувається 23 серпня в Опері.

    Загалом, благодійний концерт у Національному академічному театрі опери та балету України імені Шевченка обійшовся державі у майже 3,5 млн грн.

    Також раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.

    Крім того, Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

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    Теги: Київ гроші День Незалежності концерт Офіс президента
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    Намет біля Національної опери за 2 млн грн: з'явилися перші фото