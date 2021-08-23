Увага, «Мрія» летить на парад! Мешканці яких районів зможуть побачити легендарний літак (карта)

«Мрія» 24 серпня прямуватиме на парад до Києва на висоті 400 метрів

Найбільший у світі літак візьме учать у параді. Маршрут слідування «Мрії» вже відомий

24 серпня об 11:00 у параді до Дня Незалежності в Києві візьме участь авіаційна техніка. Орієнтовно у цей час над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія», створений київським КБ імені Антонова.

Маршрут, за яким літак пролітатиме над Києвом, відомий, адже вже проходили репетиції параду і веб-сервіс Flightradar24 зафіксував точне переміщення повітряного гіганта.

Згідно з маршрутом, гордість української авіаційної промисловості злетить з аеродрому в Гостомелі і візьме курс на південь, щоб увійти в Київ в районі Теремків.

Спочатку літак пролетить над селами Здвижівка, Нове Залісся. Перетне Бучу та Ірпінь. Є шанс побачити літак у мешканців Білогородки, Калинівки, Мархалівки, Зеленого Бору, Глевахи, Віти Поштової, Чабанів та Новосілок. У столицю «Мрія» увійде в районі станцій метро «Теремки» та «Іподром». Літак пролетить на вулицею Максимовича, парку Совки та Олександрівської слобідки.

Парадний маршрут «Мрії»

Далі «Мрія» летітиме над вулицею Михайла Ломоносова, Протасовим Яром, Тарасівською, біля Батиєвої гори. В центрі Києва «Мрію» буде добре видно у районі площі Льва Толстого, Жилянської та Саксаганського, біля Ботанічного саду та станції метро «Золоті ворота». Над Хрещатиком, де, власне й проходитиме парад, літак пройде на висоті 400 метрів.

Після врочистого проходження над центральною вулицею столиці «Мрія» пройде у районі метро «Поштова площа». Літак перелетить через річку Дніпро та летітиме над Трухановим островом.

Спостерігати за «Мрією» також можна буде з Північного мосту і трохи західніше від Троєщини.

Далі «Мрія», перед поверненням у Гостомель, летітиме над селами Погреби, Літки, Нижня Дубечня, Лебедівка, Лютіж, Раківка.

Нагадаємо, 22 серпня, після репетиції параду на аеродромі в Гостомелі сотні людей зустрічали «Мрію». Відео зняли журналісти «Главкома». На кадрах видно, як «Мрія» пролетіла низько над землею та попрямувала на посадку. Люди не стримували своїх емоцій та знімали на відео видовищний політ українського літака.

Парад до 30-ї річниці Незалежності України відбудеться у Києві 24 серпня. 22 серпня у столиці відбулася його генеральна репетиція.

Також 24 серпня на Національному спорткомплексі «Олімпійський» зійдуться обрані артисти.

СБУ закликає українців бути пильними та звертати особливу увагу на питання безпеки під час святкування Дня Незалежності України, адже в цей період традиційно посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоби дестабілізувати ситуацію в країні.

Читайте також: