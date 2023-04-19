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Роднянський розказав, як Ткаченко розправлявся з його людьми на «1+1»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Роднянський розказав, як Ткаченко розправлявся з його людьми на «1+1»
Продюсер Олександр Роднянський та міністр культури Олександр Ткаченко
фото з відкритих джерел

«Ткаченко звільняв усіх, хто мене бачив у коридорі»

Після того, як відомий продюсер та засновник телеканалу «1+1» Олександр Роднянський перестав бути власником медіахолдингу, його колишню команду розігнали з телеканалу. Про це Роднянський розповів в інтерв'ю «Главкому».

За словами продюсера, він не слідкував за долею цієї корпорації після свого звільнення, адже йому було неприємно це спостерігати. 

«Я знав, як вони там розганяли всю мою команду. Мені всі дзвонили і скаржилися. Складалося таке враження, що Олександр Ткаченко (генеральний директор «1+1 media» до 2019 року, а зараз міністр культури та інформаційної політики України – «Главком»), просто звільняв усіх, хто мене бачив у коридорі», – розповів Роднянський.

Саме через це Роднянський і припинив відстежувати медійне життя каналу. Тим більше, що втрата цікавості до подальшої його долі збіглася з утратою його цікавості до старосвітського телебачення взагалі. Роднянський вважає, що саме Ігор Коломойський руками Ткаченка розігнав усю стару команду «1+1».

«За три місяці після мого відходу від справ на «1+1» йому якимось магічним чином вдалося домовитися з американцями, щоби ті передали у його власність свою частку бізнесу з каналу і пішли собі геть», – зазначив він.

Попри це, Роднянський не оцінює еру Коломойського як темні часи для медіахолдингу «1+1». На його думку, усе українське телебачення доживає свої останні дні, адже «класичне телебачення – це вже рудимент», адже зараз будь-яку інформацію можна знайти та подивитися в інтернеті.

Зазначимо, що багато співробітників (за різною інформацією від кількох десятків до понад 200 осіб) «1+1» були скорочені з телеканалу на початку 2009 року. Колишні топведучі «Студії 1 +1» Олесь Терещенко, Анна Безулик та Людмила Добровольська подали позов до Печерського районного суду проти каналу «1+1» у грудні 2008 року. Ведучі оскаржили наказ про їх скорочення, підписаний генеральним директором каналу Олександром Ткаченком, наполягаючи на тому, що зміна редакційної політики каналу являла собою зміну умов роботи, що давало їм право на звільнення із відповідною мотивацією. 18 листопада Терещенко, Безулик і Добровольська подали заяви про звільнення у зв'язку із зміною умов роботи, проте заяви підписані не були. Пізніше Олександр Ткаченко заявив в газеті «Факти і коментарі», що намагався привернути ведучих до нових проектів, проте їх не влаштувала сума запропонованого винагороди. Добровольська і Безулик категорично спростували цю заяву.

Нагадаємо, що нещодавно продюсер Олександр Роднянський розповів, що один російський продюсер написав на нього донос до Слідчого комітету за «дискредитацію армії РФ». Зазначимо, що Роднянський багато працював в Росії, але з початком агресії виїхав звідти.

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Теги: Ігор Коломойський Олександр Ткаченко Олександр Роднянський

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