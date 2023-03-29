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«Поховаю всіх». Митрополит Павло бажає смерті журналістам, які писали про його закордонний паспорт (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Поховаю всіх». Митрополит Павло бажає смерті журналістам, які писали про його закордонний паспорт (відео)
фото: скрін із відео

Митрополит Павло також накинувся на міністра культури Олександра Ткаченка

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Павло взявся погрожувати журналістам, які оприлюднили відео, де він оформлює закордонний паспорт. Про це він сказав у відеозверненні.

«Вони (журналісти, – «Главком») скрізь розповідають, що я кудись їду. Ні, нікуди я не поїду до останнього.  До того часу, поки вас (журналістів, – «Главком») не поховаю всіх», – взявся погрожувати він. 

Митрополит Павло також накинувся на міністра культури Олександра Ткаченка.

«Міністр культури сказав, що нам це за гріхи УПЦ. А може йому нагадати щодо його дружини і доньки? Може це за його гріхи хворіють його рідні та близькі? Рано, Олександре Ткаченко, судите», – заявив Павло.

Раніше журналісти «Главкома» застукали у паспортному столі митрополита Павла.

На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення. Попри те, що митрополит Павло заявив, ніби втратив паспорт під час обшуків, у відео чутно, що він оформлює саме закордонний паспорт.

Згодом митрополит УПЦ МП Павло знайшов виправдання, чому робив закордонний паспорт.

Нагадаємо, що в зв'язку з розірванням адміністрацією заповідника договору, сьогодні монахи УПЦ МП звільнили усі приміщення Києво-Печерської лаври.

Договір на оренду храмів та приміщень лаври був укладений ще за часів президентства Януковича. Згідно з умовами, московські священники вільно і безкоштовно користувались держмайном.

До слова, раніше митрополит Павло прокляв президента Зеленського та його родину.

Читайте також: День, що ввійде в історію. Московська церква покинула Лавру
Теги: церква Московська церква в Україні журналіст Олександр Ткаченко

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«Поховаю всіх». Митрополит Павло бажає смерті журналістам, які писали про його закордонний паспорт (відео)
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